世界最大の資産運用会社すら投資で大損…もはや修復不可能か、悪化し続ける中国不動産市場の悲惨な実態

貿易協議でうまく立ち回る中国

中国と米国との貿易協議に停滞感が漂い始めている。

ベッセント米財務長官は10月26日、マレーシアの首都クアラルンプールで実施された中国との閣僚協議の結果について「実質的な枠組みに到達した」との認識を示した。中国がレアアースの輸出規制を1年間延期することを条件に、トランプ大統領が警告していた中国製品に対する100％の追加関税を回避できたことが成果だと自賛している。

ベッセント氏はさらに「中国は米国産大豆の大規模購入を再開する」との見方を示し、11月10日に停止期限が来る相互関税の上乗せ税率は再延期されると述べた。

ベッセント氏は協議の進展を強調しているが、事実は異なると言わざるを得ない。中国が一度決まったレアアース輸出規制に関する合意を反故にしたり、米国産大豆の購入停止という新たなカードを切ってきたりするたびに、米国がこれらの問題に対処するために再び協議を実施しなければならなくなっているのが実情だ。

もはや中国に腰砕け

トランプ氏が重視する合成麻薬フェンタニルの問題も進展していない。

メキシコの治安当局は22日、「7月にメキシコで拘留中に逃走したフェンタニルを米国に不正輸出していた中国組織の幹部をキューバ当局が逮捕した」と発表したように、中国からメキシコ経由で米国へ密輸されているフェンタニルの流れが止まる気配はない。

トランプ政権はロシアに弱腰との見方が広がっているが、「中国に対しては弱腰どころか腰砕けではないか」と突っ込みを入れたくなる気分だ。

一方の中国は貿易協議を有利に進めている感があるが、不動産バブルの崩壊でマクロ経済が米国よりもはるかに脆弱であるという事実に変わりはない。

大手資産運用会社が不動産で大損

不況の元凶である不動産市場はさらに悪化する兆しが生じている。

ブルームバーグは10月21日、「中国の不動産に多額の資金を投じてきた海外投資家が大幅な損失を覚悟の上で相次いで物件を売却しようとしている」と報じた。昨年後半以降、ブラックロックやカーライル・グループなどの大手資産運用企業が中国国内の商業ビルを取得価格を大きく下回る価格で売却し、融資を行った金融機関も損失を被っている。

例えばブルームバーグ2月13日の報道によれば、ブラックロックは2018年に約170億円のローンを組み2棟のタワービルを取得したものの、購入価格から30％のディスカウントでも買い手が現れなかったため、物件をローンの貸し手に引き渡したとされる。

専門家によれば、海外投資家が多く保有する北京や上海のオフィスの市場価値は2019年時点と比べて少なくとも40％下落しているという。

HSBCホールデイングスやスタンダードチャータードは「中国向け不動産融資の焦げ付きが急増する恐れがある」と警告を発しており、海外投資家が主導する形で中国の商業用不動産市場が投げ売りされるリスクが生まれているのだ。

住宅用不動産市場に加え、商業用不動産市場も不調となれば、中国経済に対するデフレ圧力が一層強まることは間違いないだろう。

根本原因が解決しないため、中国では景気改善の兆しが見えない。だが23日に発表された中国経済の未来を占う第15次5カ年計画はまたしても見当違いの内容だった。

国民の不満はさらに高まりそうだが、国の舵取りを担う習近平はというと、国家主席4期目を目指して歩みだしたようだ。後編『習近平の経済オンチで国民の生活は苦しいのに…慣例破りの3期目にとどまらず4期目が始まりそうな兆しが見えてきた』にて詳しく解説する。

