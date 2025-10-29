高支持率の高市政権が「実は脆弱」と言える理由…維新が連立を離脱するとき「自民党一強政治」は本当に崩壊する

高市早苗政権が高い支持率を獲得しているが、その基盤は脆弱だ。維新の会が閣外連立しているのは、「副首都構想」について政策合意が成立しているからだが、その構想が実現して関連法案が成立すれば、維新が連立政権に留まる意味は減少する。むしろ、留まれば、維新の会は消滅の危機に晒される。したがって、議員定数是正が進まないことなどを口実として、連立を離脱する可能性がある。

維新の会が連立を離脱すれば、高市政権は即座に行き詰まってしまう。そして、解散・総選挙以外の方法はなくなる。問題は、それがいつ起きるかだが、26年度予算成立後、いつ起きてもおかしくない。日本の政治は、まだ安定した構造を見出していない。

副首都関連法案が成立した時点で

日本維新の会と連立を組んだ高市早苗政権が発足した。これに加えて少数党派の協力を得られれば、衆参両院で絶対多数を実現できる。一見して、強い政権基盤を確立したように思われる。世論調査でも、高市政権は非常に高い支持率を獲得している。

しかし、冷静に考えれば、その基盤は実は脆弱だ。その理由を以下に述べよう。

自民党との連立合意書で、維新の会は、副首都構想、社会保険料引き下げ、そして、国会議員定数削減を絶対必要事項とした。このなかで維新が最も重視しているのは副首都構想であり、社会保険料引き下げや議員定数削減は、付随的テーマにとどまっている。

連立合意文書では、副首都構想関連法案を2026年通常国会で成立させると明記されている。したがって、高市政権としては、これを最優先で実行せざるをえない。所信表明演説でも、実現を目指して検討を急ぐと言及した。

ところが、関連法案が成立すれば、維新が連立にとどまる意味は減少する。もちろん、副首都構想を実現するには、基本的な法律だけでは十分でなく、どれほどの予算を獲得できるかが重要な意味を持つ。そして、具体的な省庁移転や財政措置には数年単位の時間が必要だろう。しかし、そうしたことは連立政権内にいなくてもできる。

問題は、連立にとどまれば、維新が「古い保守党」である自民党の延命に手を貸したとか、野党としてのチェック機能を放棄しているとの批判を受けることだ。とくに、維新の支持基盤（改革・地方重視・既成政党批判を支持してきた層）からの反発が強まる可能性がある。つまり、維新のブランドと存在意義が揺らぐおそれがある。そして、党の存在意義そのものが問われる可能性がある。前回の本欄で述べたように、維新の吉村代表は、連立入りによる維新消滅はありうることだとしている。

維新の会は、大阪ではすでに「自民党と対立する革新的保守」との立場を確立している。次の目標は、それを全国の都市圏に拡大することだ。しかし、連立にとどまり続けることは、維新の会の存在理由を希薄化させる危険を孕んでいる。したがって、連立離脱のほうが利益が大きいと判断するだろう。

ただし、関連法案が成立後すぐに離脱しては、「食い逃げ」との批判を受ける。だから、実績を手にしたのち、いかに「巧みに離脱するか」が、維新にとっての政治的課題となる。

副首都以外の維新の政策は実現しないだろう

副首都構想以外で、維新の政策が実現されることはないだろう。まず、維新が主張していた食料品の消費税を2年間無税とする構想は、財源も問題だが、さまざまの技術的問題があるので、まず実現しない。社会保険料の削減も、財源を用意するのが容易でない。議員定数是正は、自民党側にとっては選挙区調整に直結するため、きわめて難しいテーマだ。

したがって、維新の会としては、「主張が実現しない」、「合意事項が実現されなかった」という正当な理由を掲げて連立を離脱することができる。しかも、閣外連立であるため、閣僚辞任などの制度的ハードルもない。離脱は、手続き上も政治的にも比較的容易だ。

維新の会が離脱プロセスをうまく行なえば、「成果をあげて離脱する責任政党」という肯定的イメージを国民に与えることができる。

そして、解散後の総選挙において、大阪以外の選挙区でも得票を伸ばすことが可能となり、地域政党から全国政党に成長することができるだろう。とくに、地方分権や社会保障負担の軽減といった具体的政策を通じて、都市圏中間層の支持を得られる可能性が高い。大阪における地盤を基点として、愛知・福岡・東京など主要都市圏で候補者を擁立すれば、政権交代の「第三極」を現実化できる。

このように、副首都構想を実現したあと、定数削減の停滞を理由に離脱するという筋書きは、選挙戦略上も理想的だ。

離脱のXデイはいつか？

問題は、以上で述べたことが、どのようなタイミングで現実化するかだ。国政に悪影響を与えないという観点からすれば、最も早くて、2026年度予算が成立した時点だ。

高市政権がこの動きを察知すれば、離脱を先送りするために副首都構想の実現を意図的に引き延ばす可能性もある。だが、そうすれば、維新内部の不満が爆発し、「連立の形骸化」という批判が巻き起こる。こうして、政権が引き延ばし戦術を取れば取るほど、維新離脱の必然性はむしろ高まってしまう。

このように、高市政権の選択肢は限られている。副首都構想を進めれば維新の離脱を早め、抑えれば維新の不満を増幅させる――どちらに転んでも、政権基盤は弱体化する。今後、維新の会との間でさまざまな交渉と駆け引きが行われるだろうが、最終的には、次の衆院選を「政権の信任投票」と位置づけ、解散によって再編の主導権を握ることに賭けるしかないだろう。

日本の政治が長期的安定構造を見出していないから

以上で述べた過程を通じて、連立からの維新の離脱は、日本の政治構造そのものの転換をもたらす出発点となる可能性がある。

維新がどの方向へ舵を切るかによって、次の政権構造の姿が決まる。高市政権がそれをコントロールできるかどうかは、維新離脱のタイミングを、どれほど管理できるかにかかっている。仮に、維新が離脱を通じて全国政党へと進化すれば、日本の政治は「自民一強／野党分立」という従来の二極構造を終えて、流動的な再編期に入る。

逆に言えば、維新が高市内閣との連立を続けている限り、日本の政治は安定した構造を見いだせないことになる。

現在の状況がもたらされた原因としては、自民党総裁が高市氏であること(そうでなければ、公明党の連立離脱はなかったろう)と、誰が自民党総裁でも避けられなかったこと(自民党得票数の減少）がある。後者の原因も大きいという意味で、日本の政治体制は長期的な均衡を見出していないということができる。

高市政権の基盤が脆弱であるのは、日本の政治が、新しい時代の構造を見出していないからだ。だから、仮に石破氏が自民党総裁を続けていたとしても、あるいは小泉氏が自民党総裁に選ばれていたとしても、基本的には同じような事態に直面しただろう。

そうした政治的状況下で最低限求められるのは、経済を破綻させないために何がなされるべきかを考えることだ。

【あわせて読む】維新が手を貸す「自民党政権の延命」では、なにも変わらない…変節と数合わせで「アリバイ作り」に明け暮れる日本政治がもたらす成長の不在

【あわせて読む】維新が手を貸す「自民党政権の延命」では、なにも変わらない…変節と数合わせで「アリバイ作り」に明け暮れる日本政治がもたらす成長の不在