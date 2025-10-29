2児の母・青木裕子が日常で育む、小学校受験にも活きる子どもの「季節を感じる感性」

2人のお子さんの小学校受験を経験したフリーアナウンサーの青木裕子さんによる、日々の「子どもとの学び」を提案する連載「子育て歳時記」。青木さんが子育てをするなかで、お子さんのために徹底的にリサーチをし、親子で一緒に体験した「学び」の数々を毎月シェアしています。

小学校受験では、季節ごとの“植物”や“行事”、生活力について問われるような試験が行われます。365日様々なところにある「学び」のチャンスですが、慌ただしく暮らしていると意外と忘れてしまいがちです。今回は、「衣替え」をきっかけに、子どもと一緒に“季節を楽しむ心”を育むことの大切さについて考えます。

そして、この連載に書きおろしマンガなども加えてを改編し、まとめた書籍『3歳からの子育て歳時記』も絶賛発売中です。青木さんが実践してきた「体験」の具体例や、小学校受験の大原先生による月々のアドバイスなどを掲載した、情報満載の一冊となっています。日々のお出かけや、休みの日の参考にもなるのでぜひご覧ください。

日常の小さなイベントで季節を楽しむ

やっと涼しくなってきて、夏が終わったなあと感じる日々‥‥と思っていたら、一気に寒いと感じるような日が増えてきましたね。今年のカレンダーが残り2枚ということに驚きつつ、先日重い腰を上げて子供部屋のタンスの中身の衣替えをしました。また、子どもたちが毎日着ている制服も夏服から冬服に変わり、久々のブレザー姿に季節の移り変わりを感じています。

年々、季節の流れが変化したことと、オールシーズン対応素材の洋服が増えたことで、自分のクローゼットは衣替えをしなくても良い仕様にしてしまっているのですが、子どもたちのタンスは小さいので入れ替えが必要です。タイミングを誤って、「お母さん！ 長袖のパジャマがなくて寒いよ！」なんて言われることもあったなあ。

最近は、息子たちも冬服がどこに保管してあるのかわかっているので、そこから1枚2枚と引っ張り出して、季節の変わり目をしのぐようになりましたが、「えいっ」と一念発起して全部を入れ替えるのはまだまだ私の仕事です。でも、少しずつでも、幼少期から子どもたちと一緒に衣替えというイベントを意識することは、季節を感じるきっかけになると思っています。もちろん、どんなに寒くても元気いっぱい、いつも半袖半ズボンという子もいると思いますが、例えば小学校受験のお絵描きで、情報を伝えるために登場人物の服装というのは大きな要素になります。

この連載は、子育て歳時記ということで、子どもと一緒に季節を楽しむ体験をご紹介しているのですが、季節を楽しむ以前に季節を感じにくくなっていると年々感じます。もちろん、時代が変われば、大切なことも変化していくとは思います。でも、季節を楽しみながら日々を送ることは、毎日を楽しく過ごすことにつながるし、人生を豊かにすることにもつながっていくような気がしています。だからこそ、あえて何かをせずとも、“衣替え”のような日常の中にある出来事をイベントとして意識して活用していきたいと思うのです。

「“衣替え”なんていう言葉知らない」という子どもも増えていくのかもしれませんが、そんな現代だからこそ日常の些細な出来事を意識して過ごすというのも意味があるのかもしれません。

