「あなたのではありません」娘の布団を横取りした存在に17万いいね「わが家も同じ」「かわいい」【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

猫はあたたかいところが好きですよね。また、一番好きなところはきっと家族のぬくもりが感じられるところではないでしょうか。赤ちゃんが生まれたにーこ*☺︎🎀10.5生さんの家にいる猫ちゃん。この子にはお気に入りの場所がありました。





投稿者・にーこ*☺︎🎀10.5生さんはある日、娘さんをお風呂に入れたあとに微笑ましい光景を目にしました。

娘を風呂に入れて出てきたら、この様子。

それはあなたの布団ではありません✋

しっかりと枕に頭を乗せている猫ちゃん。リラックスしつつも、赤ちゃんの居場所を守っているようにも見えます。帰ってくるまでの間、ちょっとだけ…と思っていたら寝てしまったのでしょうか。赤ちゃんと猫ちゃんの関係性が分かるような、素敵な1枚です。



この投稿に「わが家の猫もよくやっていました」「猫がいる暮らしは子どもにとっても幸せですね」などのリプライが寄せられました。家族の幸せな生活が伝わってくる、すてきな投稿ですね。

飼い主のくしゃみでびっくり！目が点になる猫に20万いいね

ご紹介するのは、ほたてくん(@hotanyan)さんが投稿した愛猫の写真。ペットのかわいい姿を見ると、疲れも吹き飛んでしまうくらい癒やされますよね。



投稿者の愛猫・ほたてくんは、くしゃみを聞いてアニメのような表情を見せてくれました。その愛らしい表情とは？

毎日変なくしゃみしてごめんね

目が点になるほど、驚いている様子のほたてくん。警戒しているような態勢から「何事？」という心の声が聞こえてきそうです。毎日くしゃみをする飼い主さんのことを、驚きながらも心配しているかもしれませんね。



この投稿には「あまりにもかわいくて、この顔の絵(プリント)のグッズがほしい」「ドン引きしとるお顔」「目が点すぎる」など、猫好きさんのリプライが多数寄せられていました。



花粉症の方は、くしゃみが止まらずつらい春。そんなつらさも少し和らぐ、ほたてくんのかわいいお写真でした。

どんな夢を見ている？にっこりと眠る2匹の犬に4万いいね

ご紹介するのは🐶ほんわか姉妹🐶(@siawase1717)さんが投稿したある動画です。わんちゃんを飼っていると、本当に犬なのかな？と思う仕草を見かけることがあるといいます。人と暮らしてると、自分も人だと思うようになるのかもしれないですよね。犬らしくない行動は、とてもかわいらしいでしょう。どんなことを思っているのか、知りたくなりますよね。



投稿者の🐶ほんわか姉妹🐶さん。愛犬のかわいらしい寝顔の動画を投稿してくれました。

ほんわか姉妹



やばちぃお顔は笑顔です🥹

まるで笑っているような寝顔。これはとても癒やされますよね。実際のポストでは動画で投稿されていました。2匹そろってそっくりな表情で、気持ちよさそうに寝ています。安心しきった笑顔で、2匹のかわいさがより引き立っています。



この投稿に「ダブルスマイル」「どんな夢を見ているのかしら」などのリプライが寄せられました。愛犬のかわいい寝顔には癒やされます。飼い主さんとの信頼関係を感じるほっこり投稿でした。

