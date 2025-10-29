控室にファンが入ってきた！かとうれいこが振り返る1990年代。伝説のグラビアクイーンに起きたこと

90年代にグラビアアイドル、マルチタレントとして活躍した、かとうれいこさん。当時のかとうさんのキャッチフレーズは「伝説のグラビアクイーン」――このコピーは決して大げさではなく、デビュー以降、1993年ころまで数多くの写真集・イメージビデオが発売され、日本を代表するグラビアアイドルとして名を刻みました。

2001年にプロゴルファー・横尾要さんと結婚以降、出産や育児、夫のアメリカツアー同行など、家庭を支えることに力を注ぎ、長い間仕事から遠ざかっていました。しかし、この10月3日にファンの声に応え、27年ぶりのグラビア写真集『AROUND』（講談社）を発売して大きな話題を集めています。

そんな写真集に込めた想い、50代とは思えないボディ、バブル期全盛のころの想い出、家族への想いなどを全4回の短期連載インタビューでお届けします。第1回『「伝説のグラビアクイーン」かとうれいこに27年ぶり写真集を出すと決意させた「ひとりの女性の言葉」』では、写真集撮影を決断した想いについてお話しいただきました。第2回では、グラビアクイーンとして一世を風靡した「90年代の私」についてお話しいただきます。

肌の露出が多いグラビア…実は苦手だった

10月に発刊されたかとうれいこさんの写真集『AROUND』は、グラビア全盛期と称される 90年代の写真集とは趣が異なります。今回は当時のお話を伺いたいと思います。

「私がグラビアに出ていたころは、まさに“グラビア全盛期”。今では信じられないほど、グラビア雑誌も多かったですし、写真集の出版もとても多かったですね。

グラビアモデルは、撮影を重ねるうちに慣れていきましたが、最後まで肌を露出しすぎることに対して、恥ずかしさがありました。この気持ちがグラビアにも表れていたのかもしれませんが、今考えると私の堂々としすぎていないところが、もしかしたら男性たちに刺さったのかもしれません」

今回、27年ぶりの写真集という点も話題になっていますが、かとうさんが「伝説のグラビアクイーン」と呼ばれていたころ、雑誌やテレビで観ない日がなかったという印象でした。デビュー当時はどういう状況だったのでしょうか？

「確かに、あまりに多忙すぎて、実は当時の記憶はほとんどありません（笑）。最初の大きなグラビア撮影は、90年にクラリオンガールに選ばれた後のスペインでロケでした。ロケ先では、とにかく毎日撮影をしていたという記憶だけ。スペイン後にはハワイやグアム、サイパンなどの海外ロケにも行きました。

当時は、丸々1週間くらいかけて海外に行って、一気に撮影をするというパターンが多かったですね。とにかく忙しくて、スケジュールを確保するのが大変で、『午前はA誌、午後はB誌、翌日はC社の写真集撮影、次の日はテレビのロケが入ります』と、撮影クルーが常に入れ替わって、延々と撮影が続く状態でした。

休みも3ヵ月に1日、あるかないか……。グラビアモデルとかしていると派手な生活をしている印象を持つ方もいるかもしれませんが、実際には自分の時間はありませんでした。移動の合間に仮眠する生活で、車や新幹線に乗ると、すぐに寝ていました」

当時は、『24時間働けますか』（1988年）という広告コピーが新語・流行語大賞に上がるぐらい、忙しく働くことが美徳とされた時代でもありました。かとうさんもそれを体現されていた感じだったのですね……。そんなに忙しいと思わぬトラブルも起きそうですが……。

「一度、大切な仕事を事務所の手違いでダブルブッキングしてしまい、東京からどこかの地方にヘリコプターで移動したことがありました（笑）。こういったハプニング含めて、本当にいろんなことをやらせていただいて……。今考えると信じられない出来事も多かったですが、あの時代にグラビアアイドルという仕事ができたことで、たくさんの貴重な経験もできて、とても感謝しています」

ファンとの距離がとても近い時代だった

今は芸能界もコンプライアンスが厳しくなっていますが、当時は、今では考えられないようなセクシャルハラスメント（以下、セクハラ）もあったのではないかと推測しますが……。

「そうですね……。当時と今とではさまざまな部分で違いがあって、一概にセクハラと分けられない部分もあると思うんです。特に、大きく変化したと感じるのは、ファンの方との距離感です。昔は今と比べて、とても距離が近かった。さらに、今よりもセキュリティ意識が低かったので、野外イベントのとき、控え室にファンの方が入ってきて驚いたこともありました。

警備の方はもちろんいるのですが、それ以上にファンの方たちの勢いがありましたね。今はそういうことも厳しくなっていると思うので、時代だったんだな、と思いますね。思い出せば、いろんなことがありました。でも、社長（野田義治さん）や事務所（イエローキャブ：当時）が守ってくれていたので、特別大きな問題になることはありませんでしたよ」

かとうさんが90年代にグラビアモデルとして活躍していた当時、まだセクハラという言葉は今ほど浸透していませんでした。でも、かとうさんは、バラエティ番組で毅然としたリアクションをしていたことを憶えています。あのころは、そういうリアクションをする女性タレントさんは多くなかったので、とても新鮮だった記憶があります。

「私の中では当時、『セクハラを許さない』という強い意識や毅然とした姿勢でしていたわけではなく、単に人前に出ておもしろいリアクションをすることが苦手で、その気持ちが表に出てしまっただけだと思います（笑）。バラエティ番組に出たら、上手に返すのが当たり前、できて当たり前でしたから。番組に呼んでいただくたびに、『もうちょっと空気を読んで、求められている役割に合わせて、話を盛り上げられるようになれたらいいのにな……』と思うこともありました。社会経験も少なかったですし、何より若かったので、毅然としていたというよりも、カチコチになっていただけだったのかもしれません」

多忙すぎて移動の車内でボイストレーニングも

かとうさんは人気が高まるにつれ、グラビアモデルのみならず、歌手や司会など活躍の場を広げていきました。グラビア撮影だけでなく他の仕事も加わって、目が回る忙しさだったと聞きましたが……。

「そうでしたね。当時はバブル時代の名残があり、とても元気な時代でした。テレビ、雑誌、ラジオといったメディアはもちろん、社会全体にも勢いがありました。世の中全体の雰囲気も常識も今とは全く違うものだったと思います。

バブル時代に対して、今批判や反省もありますよね。それは確かにそうだなと思う部分もありますが、おもしろいことをやろう、楽しもうという勢いはあの時代でなければ味わえないものだったとも感じます。そう考えると、あの時代に、タレントとして仕事をさせていただいたことは、とても幸せだったと思うことも多いです。

あのころは社会全体に余裕があったので、いろんな挑戦もさせていただきました。歌やお芝居、司会のほか、あらゆる仕事を依頼していただいたので、この日は歌で、翌日は司会で、翌々日はドラマの撮影という日もあって、私自身はその切り替えがとにかく大変でした」

グラビアだけでも寝る間がなかったのに、歌やMCとなると覚えたり、練習をする時間も確保しないといけないですよね。どうされていたのでしょうか。

「睡眠時間はどんどん減っていきました。デビュー当時は移動中の車内で休養のために寝ていたのですが、そうも言っていられなくなり、車内で台本の読み合わせをしたり、歌の練習をすることも。ボイストレーニングの先生からもらった練習メニューをスタジオでやる時間がなくて、車内でやっていたこともありましたね。

当時は、“私には私しかいない”という替えがいない重圧を感じながら、仕事をしていました。忙しくて倒れている暇もないし、落ち込んでいる時間もない……。この時期、メンタルがものすごく鍛えられたと思います。

あのころを思うと多少のことでは驚きませんし、“やってやれないことはない”と前向きに考えられる。当時身に着けた“すぐにどこでも寝られる”という特技はその後の育児でもとても役に立ちました。でも今は、当時と違って移動中は絶対に起きています。当時、飛行機や新幹線でたくさん寝ていたから、今は逆に寝たくない（笑）。景色を見たり、旅の時間を楽しんだりしたいのです」

当たり前のことを教えてくれた両親の存在

そんなハードな状況を乗り越えて、当時の大変な出来事もポジティブに語ることができる。ベースとしてかとうさんに、芯の強さを感じるのですが、その背景はなんでしょうか。

「当時はみんなそんな感じで忙しくしている人が多かったので、疑問を感じなかった部分もあります。今考えると、ちゃんとまっとうに育ててくれた両親の存在が大きいのかな……。

私の家は、父が会社員では母が主婦という、“ごく普通の家庭”で育ちました。だからこそ、標準的な視点で、当たり前の事柄をきちんと教えてくれたと感じています。厳しいという感じではありませんでした。父は2人の兄には厳しかったですが、私には目に入れても痛くないほど甘かった。でも、大切なことはたくさん教わったと思います。そういった事柄が、忙しくてもふてくされたりせずに仕事を続けられたことに役立っているのかもしれません。

父は今年91歳になるのですが、まだ自分の足で元気に歩いています。母は家や家族のことをメインに考え、子ども3人を育て上げた女性です。今も元気にしています。私も自分の娘が大きくなってホッとしていましたが、今後は親へのサポートが増えていくのかもしれませんね」

かとうれいこ

1969年埼玉県生まれ。短大時代にスカウトされて芸能界へ。1990年に第16代クラリオンガールに選ばれ、一躍トップグラビアアイドルに。歌手、俳優、司会者としても活躍。 2001年に結婚、2003年に娘を出産。ハンドケアセラピスト、ハーブティソムリエの資格を持つ。

Instagram：katoreiko_official

