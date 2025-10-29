彼女に「冷たくなった」と思れわる態度９パターン
突然、彼女から「最近、冷たいね。」と言われ、ビックリしたことのある男性もいるのではないでしょうか。冷たくしているつもりはなくても些細な言動によって、彼女が「冷たくなった」と感じる可能性があります。では、どのような態度が「冷たくなった」と感じさせるのでしょうか。今回は、「彼女に『冷たくなった』と思れわる態度９パターン」を紹介いたします。
【１】メールの回数が減った。
以前に比べ、メールの回数は減っていませんか？メールの回数が多くなれば親近感は増すものです。自分からメールを送ってみてはいかがでしょうか。
【２】「忙しい。」というセリフが多くなった。
忙しいことを理由に、彼女を忘れがちになることを「仕方ない」と考えていませんか。心を亡くすと書いて、「忙」という漢字になります。心をなくしてはなりません。
【３】「好き。」と言わなくなった。
「好き？」と聞かれる前に、自分から言ってあげましょう。
【４】「かわいいね。」と言わなくなった。
「かわいいね。」と言えば言うほど、女の子はかわいくなります。
【５】彼女が病気なのに心配しない。
病気のときは心細くなるもの。彼女を心配し、看病してあげましょう。
【６】笑顔で話をしない。
笑顔を見せることで、彼女も笑顔になります。笑顔がなければ、関係も冷えていきます。
【７】予定を聞かなくなった。
彼女の予定を聞かないことで、「デートしたくないのかな？」という不安を与えます。
【８】電話をかけ直さない
彼女から電話をもらったのにかけ直さないことで、「自分を気にしてくれていない」「優先してくれていない」と思い、彼女は落ち込みます。
【９】メールの内容はシンプル。しかも、彼女に対する質問がない。
「うん。」「そーなんだ。」など短文で返信した場合、彼女のテンションが下がってしまうでしょう。また、「大変だった？」「忙しかった？」など質問をしなかったら、「私に興味がない。」と思われる可能性もあります。
他には、どのような行動が、彼女に「冷たくなった」と思わせるのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
