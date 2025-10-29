「デザートがサラダなんて嫌だ」と言っていた子供たちも大満足、幼稚園の栄養士さんの「神レシピ」

7歳の娘と5歳の息子の母で、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。

今回は、はなゆいさんが息子の幼稚園で給食のお手伝いをした日の話。その日の給食メニューの中にデザートがあったのですが、それがサラダと名の付くもので、はなゆいさんはビックリ！ 子どもたちにも伝えると、予想通り「えーーー！」と驚き、拒否反応を示している園児も。ですが、食べてみるとこれまた驚いたそうで、そのサラダの作り方とその日の様子を教えていただきました。

「今日は“サラダ”がデザートです」に驚愕

こんにちは。小学生と幼稚園児を子育て中のはなゆいです。今回は給食を巡るエピソードをお届けします。

突然ですが、給食で味わった美味しかったものを思い浮かべると、どんなメニューが出てきますか？

私がパッと思い出すのは、きなこがたっぷりかかった揚げパン、中華風わかめスープ、季節のイベント時に出たゼリー（七夕の時期は星が乗ってたっけ）などなど。

今も昔も、給食って学校での最大の関心事ですよね。我が子も給食の話になるとテンションが爆上がりします。ちなみに好みの給食メニューだった日は、「一番に食べ終わったんだよ」「何杯お代わりした」といった自慢も飛び出してくるんです。母としては「お？家でもそのぐらい食べてな！」と思うこともあるほど。

そんな親子そろって給食大好きな我が家ですが、先日私は息子のおーちゃんの通う幼稚園にて、給食当番として関わる行事がありました。

先生からかけられたのが「今日は“サラダ”がデザートです」と意味深な一言。“サラダがデザート”とは……と戸惑う私。そこへ「神々のサラダだから」とさらに謎の説明が加わります。

神々のサラダ!? 私、召される!? 「？？」いっぱいで厨房へ向かった私が出会った料理とは一体どんなものだったのでしょうか。材料や作り方も合わせてお伝えします。

Instagramで4.3万人が保存するほどの反響

“神々のサラダ”こと「アンブロシアサラダ」。

「デザートがサラダなんてイヤだ」と言っていましたが、一口食べると「おいし〜！」と感激していた子どもたち。私も初めていただきましたが、「こりゃうまい」とその美味しさに驚きました。

そして、私のInstagramでレシピをご紹介したとき、4.3万人が保存するほど反響がありました。そのレシピはこちら！

アンブロシアサラダの作り方（基本Ver）

〈材料〉

・サワークリーム

・ハチミツ

・マシュマロ（無印良品などの小さめがおすすめ／大きければカットする）

・フルーツ（缶詰や冷凍、なんでもOK／小さめにカットする）

・バナナ（オーブンで軽く焼くと甘みがアップ）

〈作り方〉

【1】サワークリームとハチミツを混ぜて、フルーツなど全ての材料を和える。

【2】冷蔵庫で30分〜1時間ほど置くと、マシュマロがとろっと馴染んで美味しさアップ。

ヨーグルトが苦手な子でも「これは好き！」とおかわりしちゃう魔法の一品です。意外と万人ウケするので、持ち寄りパーティやおやつタイムにおすすめですよ。

材料を切って和えるだけなので、子どもでも作れます。ちなみに本家レシピではココナッツも入れるそうですが、我が家は「りんごとバナナは生で、あとは缶詰フルーツ」でよく作っています。

難点といえば、材料が多くて一度に大量にできてしまう点ですが、それすら「食べすぎちゃう〜（幸せ）」と思わせてくれるレシピです。

「サラダなのに召される」体験、よかったらぜひお試しくださいね。

