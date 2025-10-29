「なんか嘘くさい」と思われる高身長女子への褒め言葉９パターン
褒められて悪い気のする人はいませんが、あからさまに「上辺だけ」だとわかる言葉には、むしろ反感を覚えるもの。では、世の「背が高い女子」の地雷を踏んでしまう「褒め方」にはどんな言葉が挙げられるのでしょうか。そこで今回は10代から20代の独身女性118名に聞いたアンケートを参考に「『なんか嘘くさい』と思われる高身長女子への褒め言葉」をご紹介します。
【１】挨拶がわりに繰り出される「スタイルいいねー」
「『とりあえず褒めとくか』っていう感じが嫌」（20代女性）というように、「高身長＝スタイル抜群」の切り口に安易なものを感じる女性は多いようです。本人がスタイルの良さを活かした服を着ているのでない限りやめておきましょう。
【２】強調すると嘘くさい「背が高い女の人がタイプなんだよね」
「なぜそこを強く押すのかなって深読みしてしまいます」（20代女性）というように、わざわざ「高身長女子が好み」と宣言するのも「何か裏があるんじゃ」と疑われてしまうようです。背と絡めずに「タイプです」と言ったほうが変な誤解を生まずに済むでしょう。
【３】お世辞に聞こえる「スタイル抜群でキレイな人の隣にいるとテンションあがるね」
「自分でもそこまでキレイじゃないってわかってるのに、あまり褒められても『なんだコイツ』と思います」（20代女性）というように、すらすらと言葉を並べすぎても、「この人、遊び人かも」と警戒されてしまうようです。持ち上げるのは、どこか一つにポイントを絞ったほうがいいかもしれません。
【４】遠回しな慰めに聞こえる「キレイすぎて敬遠されちゃうんじゃない？」
「絶対に、そんなふうに思ってないと感じます」（20代女性）というように、「キレイすぎる」などの過剰な言葉も、ウソ臭さを倍増させてしまうようです。「敬遠される」「近寄りがたい」といった余計な修辞を追加せず、シンプルに「キレイ」と言ってはいかがでしょうか。
【５】無理矢理すぎて苦しい「高いところにあるモノが取れていいね」
「それ以外にいいところはないんですかね…（苦笑）」（20代女性）というように、「高いところに手が届くこと」を称賛しても、喜んでもらえる可能性は低そうです。とはいえ、ノリで「そうそう、電球を換えるときも脚立いらず」などとボケてくれそうな人であれば、ネタとしてアリかもしれません。
【６】「ちゃんと見た？」とツッコみたくなる「足が長いよね」
「胴長で背が高い私はどうすれば…と思います」（10代女性）というように、「高身長イコール足長」と思い込んで女性を褒めるのもリスキーでしょう。さりげなく全身のバランスを俯瞰してから言葉を選ぶとよさそうです。
【７】女性には適当すぎると思えてならない「何を着ても似合うね」
「むしろ服を選ぶのが大変なんですけどね（苦笑）」（20代女性）というように、フェミニンなコーデが似合わずに悩んでいるかもしれない女性に「何でもイケる」はズレているかもしれません。「ジーンズが似合うね」などとアイテムに絡めて褒めてはいかがでしょうか。
【８】イコールかわいげゼロの意味だと思われる「どちらかというとカッコいい系だね」
「でも、男はかわいいほうが好きなんでしょう？と思うと悲しいです」（20代女性）というように、「カッコいい系」と決めつけると、女性が「恋愛対象外宣言された」と思い込んでしまう場合があるようです。「凛としている」などと女性の美を思わせる言い方に変えれば印象は違うでしょう。
【９】大げさすぎて信用されない「うわ、モデルみたいだね」
「160cm台でそれはないです」（10代女性）というように、簡単に「モデル」にたとえると、適当に褒めている感じが増すようです。「あか抜けて見えるね」くらいにトーンダウンしたほうが信用してもらえるかもしれません。
わざわざ背の高さを意識させる褒め言葉を使うよりも、普通の女の子を褒めるときと同じ言葉を選ぶのが、結果的には無難かもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年5月7日から14日まで
対象：合計118名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
