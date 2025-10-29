「海の河童」に変身、井戸に現れる自殺者の幽霊…明治日本を旅したイギリス人女性が見た「日本人が信じるお化け」

バードが書き記した日本の「お化け」

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

例えば、バードは通訳の伊藤と東北を旅しています。そして「お化け」について書き記しています。日本のお化けの特徴や、降霊術の様子などを同書より引用します（読みやすさのため、改行など編集しています）。

＊＊＊

日本でもほかの地と同様、お化けが信じられており、日本のお化けは人間の姿をして現れるとはかぎりません。というのも狸と狐は自分の体から抜け出て気晴らしをするのが大好きなのです。

狐は悪ふざけをしたり人の判断力を奪ったりし、ほとんどの場合美しい女性の姿に化けます。狐は必ず狙った相手のあとをつけますが、相手はふつう男性です。

それに対し狸はきまって狙った相手の先を行き、相手はたいがい女性で、若くて魅力的な男性の姿をした狸に化かされるというわけです。愛した女性のことを思いながらその女性の墓の前を通った男性は、提灯を持ったたいへん美しい女性に墓地からあとをつけられます。が、ほかの人にはこの美女は忌まわしい骸骨にしか見えません。

お化けはさまざまな方法で呼び出すことができ、なかにはもう廃れてしまったハロウィーンの習慣に似たものもあります。ひとつの方法は行灯のなかに灯芯を100本置き、100行ある呪文を繰り返すものです。呪文を一行唱えるごとに灯芯を一本取り、まだ燃えているその灯芯を手に暗闇に出ていってそれを吹き消すと、お化けが現れることになっています。恋人と死別した娘がこの魔術を試してみることがときとしてあります。

日本人は暗闇をひどく怖がります。最も貧しい人々は夜通しランプをつけたままにしておきます。この地方の人々は連れがないかぎり暗くなってから道を歩こうとはしません。馬子が夜間に戻って超常的な危険に遭うようなことは2倍の料金をもらってもいやだというので、わたしは何度か早目に一日の旅程を終わりにせざるをえませんでした。

神宮寺でわたしはたいへんな騒ぎに起こされました。はげ頭にぎょろ目で舌を垂らした怪物が屏風の向こうからこちらを眺めていたというのですが、これはこのお化けがよくやる悪さです。自殺者の幽霊は自分が死んだ場所によく現れ、とくに井戸の場合はそれが顕著です。

お化けを呼び出す方法としての降霊術は日本では昔から行われています。院内でわたしはある女性（霊媒はきまって女性です）が一軒の家に入って術を行うのを見ました。脚気をわずらった男性の父親が、息子は治るかどうかを知りたいということでした。

霊媒はつねに変わった形に包んだ小箱と軽い樹皮の帽子を持っていますが、帽子はかぶらず、手に携えています。箱の中身は、なかになにか入っているとしても、持ち主しか知りません。首だけ出して生き埋めにされ、水を飲めずに死んだ犬の頭が入っているという人もいます。

霊媒は箱を正面に置いて座り、ふたの上で小さな弓の糸を絶え間なく鳴らします。依頼者が霊媒と向かい合って座ると、霊媒は小さな湯吞みの水を依頼者に投げかけます。呼び出すのが死者の霊の場合は、墓地に供えてあった花束の葉を用いて水を撒き散らし、生きている人間の霊の場合は短い棒を使います。霊媒が依頼者に訊くのは、死んだ人間の霊と生きている人間の霊のどちらと話がしたいのか、それだけです。

この院内での降霊術の場合は、伊藤が同席したのですが、亡くなった人の霊が呼び出されました。呪文が唱えられ、ついで霊が霊媒の声で話します。伊藤は（こういうことには懐疑的なのに）新潟で今度の陸路の旅を無事終えられるかどうかをいまは亡き父親の霊に訊きに霊媒師のところへ行ったと白状しました。

船頭たちが信じるお化けのひとつに、船頭の姿をしてひしゃくを貸してくれととても丁重に頼みにくる悪質なのがいます。返事をするには大いに識別力を要します。というのも底の抜けていないひしゃくを親切に貸すと、このお化けはそれで水を汲みいれて船を沈めてしまいますが、底をとっさに抜いたひしゃくを投げつければ、お化けは消えてしまうのです。

ただし呪文を唱えながら投げつけないと、お化けは爪のいっぱいある怪物、海の河童に変身し、船を海底に引きずり込んでしまいます。港の小さなお寺で見た仏像には、このひしゃくのお化けから守ってもらえると信じている水夫たちの捧げた供物が掛けてありました。

＊＊＊

