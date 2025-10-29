キング牧師を侮辱する動画の拡散に遺族らが抗議する事態も…「Sora2」を試して分かったAI動画の意外な弱点と”歴史的記録映像の風化”という危機

今年9月末にリリースされて以来、その爆発的な普及ペースや著作権問題など（良きにつけ悪しきにつけ）注目を浴びているOpenAIの動画生成AI「Sora2」。筆者も漸く先日使えるようになったので早速試してみた。

「ヒマラヤでスケボーに乗るカピバラとナマケモノ」

最初の動画を作るのは極めて容易だ。パソコンのブラウザ経由、あるいはスマホ・アプリの何れでも、Soraの表示画面の下部にプロンプト入力欄が表示されるので、そこに思いついたアイディアを文章化して入力するだけだ。

試しに「ヒマラヤ山脈の高峰からスケートボードで滑降してレースするカピバラとナマケモノ」と入力したところ、それから1〜2分ほどでSoraのDraft（暫定版）用画面に次の動画が出力された。

この動画の中で、カピバラとナマケモノは互いに何か言い合っているが、筆者はこれらの台詞を入力した憶えはない。つまりSoraのシステムが勝手に自分で考えて、彼らキャラクターに語らせたものだ。

これ自体は悪くないが、肝心の映像に問題がある。（動画を御覧になってお分かりのように）彼らは雪面を滑降しているのに、スケートボードの底に車輪がついているのは、いかにも変だ。

そこで、この問題を修正しようとしたが、そのための修正ボタンがドラフト用画面のどこにも見当たらない。が、間もなく気付いたのだが、一旦製作したドラフト映像をPostボタンで（Sora専用のソーシャル・メディアに）公開すると、その後から「Remix」という修正機能が使えるようになる。

このRemix機能を使って、改めてプロンプト入力欄に「スケートボードの車輪を消して」、次に「カピバラの発言を修正して『俺についてこようと思うな。怪我するぞ』 ナマケモノの発言を修正して『ついていかない。抜き去るだけさ』」と2段階で修正をかけた。結果、出力されたのが次の動画だ。

これも御覧になってお分かりのように、（筆者からの修正の意図はある程度伝わったらしく）確かにスケボーの車輪は消されている。また彼らの発言も（筆者が指定したように）修正されている。

スポーツ動画は苦手だが風景映像は得意

ただ、この映像をよく見ると、最初に先頭を走っていたカピバラがいつの間にかナマケモノに追い抜かれている。が、抜き去られた瞬間は映っていない。（仮にビデオカメラで撮影したと仮定して）両者を撮影する角度から判断すれば、その瞬間が必ず映っているはずだが、それが映っていないので若干不自然な印象を受ける。

また、カピバラとナマケモノの声が（最初のバージョンとは）違うものになっているようだが、これも筆者は指定した憶えがない。やはりSoraのシステムが勝手に声を変更したようだが、映像と音声のタイミングがずれたせいか、どっちがどっちの台詞を言っているのかよく分からない。この点もあまり出来は良くないと言うべきだろう。

これら以外にも、Soraの「Cameo」というアバター機能を使って、「OpenAIのサム・アルトマンCEOがテニスのサービス・エースを決める」動画を作らせてみたが、トスアップのときは左利きだったのに、ボールを打つ瞬間には右利きになっている等、かなり変な動画になってしまった。

これとは対照的に「アフリカのサバンナで地平線に向かって駆け抜ける縞馬の群」というプロンプトから作られる、一種の「風景」に近い映像は簡単かつ忠実に製作されることが分かった。

これら出来不出来の違いが生じる理由は、恐らく（「サバンナと縞馬」など単なる風景とは対照的に）スケートボードやテニスのように複雑な身体操作が必要とされる競技については、Soraは未だそれらのプロンプトを忠実に映像化するのが難しいのだろう（もちろん多少時間をかけてプロンプトを修正すれば、初期映像の不具合も修正されそうだ）。

短期間で世界中からAI動画が投稿

筆者の下手なAI動画はここら辺で止めておくが、実際にSoraを使ってみて強く印象に残ったのは動画の製作過程よりも、むしろSoraのサイト（ソーシャルメディア）に世界中から寄せられたAI動画とそれらに対する視聴者の反応だ。

現時点でも恐らく数千万本から、ひょっとしたら数億本のSora製動画が投稿されていると見られる。それらは一部の専門家やユーザーから「AIスロップ（AI廃棄物）」などとバカにされることもあるが、中には見ていて感心するほど出来が良く面白いものも散見される。

たとえば、（前述の）Cameoという公式のアバター機能以外にも、一種の「抜け道」的なテクニックを使ってアップされた著名人の非公式アバターも多数用意されている模様だ。これらのアバターを使って「この人がこんな事言うはずないだろ、こんなことするはずないだろ」といった意外な印象を与えるAI動画が多数製作・投稿されているが、こういうコンテンツは見ていて特に面白いと感じた。

こうした「おふざけ系」のコンテンツでも、上手く作るには「意外な組み合わせを思いつく」など、それなりの才能が必要だろう。これら比較的出来の良いAI動画には「いいね」を意味する♡マークが何千〜何万個もつけられており、筆者は初めて使う前から「早くも競争は厳しいな」という印象を受けた。

キング牧師を愚弄するAI動画が出回る

ただ、人気のある著名人のアバターをSoraで使う際に気を付けないといけないのは「肖像権の侵害」だ。

たとえばSoraがリリースされた当初、これを使って（米国の公民権運動で有名な）マーチン・ルーサー・キング牧師の声を猿の鳴き声に変える等の人種差別的なフェイク動画が何件か出回ったとされる（筆者は直接確認していない）。

これにキング牧師の遺族らから抗議声明が出されると、OpenAIは即座にキング牧師のアバターとそれが使われた動画をSoraから削除して、それらが表示されないようにした。

その直前、筆者もたまたまキング牧師関連のAI動画をSoraのサイト上で何本か見つけたが、その限りでは人種差別的な動画は見当たらなかった。

それらの多くは、あの有名な1963年の「I have a dream（私には夢がある）」演説のモノクロ記録映像をベースにしたAI動画だった。

中にはキング牧師が「私には夢がある。エプスタイン・ファイルがみんなに公開される夢である」と語るなど、正直見ていて微笑を禁じ得ない動画も少なくなかった。この動画を作った人（Soraのユーザー）に悪気は無さそうだが、本来神聖な記録映像を若干茶化していることは疑う余地がない。

本来大切に扱われるべき、これらの歴史的な記録映像が、このようにAIで加工され茶化されてソーシャルメディア上に大量に出回ると、オリジナルの映像が急速に風化してしまう恐れもある。（たとえキング牧師の遺族のような当事者でなくても）第三者から見ても、「やっぱりこういう行為は慎むべきかな」と思った。

「アメリカの高校生の約2割がAIと恋愛関係に」生成AIの本領はセックス・アバターなのか…ChatGPTが性的会話を解禁せざるを得なかった裏事情