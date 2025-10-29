高市首相外交デビューに浮かれるウラで…着々と進んでいた「米中首脳会談」の準備

高市首相は、10月26日、ASEAN首脳会議に出席し、外交デビューを果たした。日本初の女性宰相ということで歓迎され、日本のメディアの支持率調査でも70％を超える高支持率を記録している。

トランプ大統領もまた、アジア歴訪の旅に出ており、ASEAN 首脳会議などをこなし、27日には来日し、日米首脳会談を行った。

アメリカと中国は、マレーシアで閣僚級貿易協議を実施した。それは、30日の行われる米中首脳会談の地ならしである。

「レアアース規制」問題をめぐって

トランプが関税を武器にして中国に圧力をかけたとき、対抗手段として中国が発動したのが、レアアース規制であった。

レアアースとは、鉱物から抽出される金属のうち、スカンジウム、イットリウム、ランタン、セリウム、プロメチウムなど17元素であるが、現代の先端技術産業にとっては不可欠な材料である。

レアアースを使って作る強力な磁石は、EVのモーター、風力発電の発電機、スマホ、ロボット、医療機器、戦闘機や原子力潜水艦や駆逐艦などの兵器などに広く用いられており、その供給が止まると、生産を中止せざるをえなくなる。

1980年代には、レアアース生産で、アメリカが世界の3分の1を占めていたが、その後は、中国の独壇場となっていった。今では、採掘で62％、精錬で83％、リサイクルで97％を中国が占めている。こうなると、中国が世界の先端産業の命運を決することになる。

中国は、自らがほぼ100％独占しているサマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムの7種類の輸出規制を、4月4日に始めた。それが奏功して、トランプ政権は、5月14日には、対中追加関税145％を115％引き下げた。

中国は、10月9日に、4月に規制した7種類に加えて、さらの5種類を追加した。とくに、レアアース磁石については、中国以外で生産されても、中国産レアアースを0．1％でも含んでいれば、規制の対象にしたのである。

中国に対抗するため、日米両国はレアアースの開発に協力する方針である。

米中閣僚級貿易協議の結果

10月25、26日、クアラルンプールで、アメリカと中国の閣僚級貿易協議が行われた。

先述したように、中国がレアアース規制10月9日に強化したため、トランプ大統領が反発し、11月1日から中国製品に新たに100％の関税をかけると脅したのである。10月30日には、APEC関連首脳会議が行われる韓国の慶州で米中首脳会談が予定されており、それを成功させるための準備会合である。

この閣僚協議の結果、中国はレアアース規制1年延期することにし、アメリカによる対中100％の追加関税も回避されることが決まった。

貿易統計を精査すると、9月に中国がアメリカに輸出したレアアース磁石は、前年同月比で29.5％減の420トンであった。前月の8月と比べても、28.7％減である。10月の米中首脳会談に向けた中国側の圧力である。

マレーシアでの閣僚協議には、アメリカからベッセント財務長官、グリア通商代表部（USTR）代表が、中国から何立峰副首相らが出席した。

ベッセント財務長官によれば、この米中関税休戦によって、中国は、米国産大豆の大規模購入を再開するという。

関税問題以外にも、合成麻薬フェンタニル対策、アメリカが課す中国船への入港料、TikTok問題などが話し合われという。

30日の米中首脳会談成功のための準備完了という形である。

