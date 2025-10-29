「関ヶ原の戦い」前夜に豊臣奉行衆が仕掛けた情報戦…「家康を豊臣政権から排除する」ために流された「偽情報」

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

家康は大坂を出発した

6月14日、家康は、越後春日山30万石の領主・堀秀治の与力となる村上頼勝、溝口秀勝ら越後の領主たちに指示を与えた。

徳川家康から村上頼勝・溝口秀勝らへの指示

そちら（越後北部）から佐渡・出羽庄内へ軍事行動を起こすことは、いっさい無用です。会津へ攻め込み、その方面が解決すればすむことですので、そのように心得てください、なお、くわしいことは西尾吉次（徳川家家臣）が説明します。

家康は堀秀治とその与力たちに、上杉家の飛び地である佐渡および出羽庄内へ進入することを禁じたのだ。

6月15日、奉行の増田長盛（ましたながもり）は、尾張（現在の愛知県）清須24万石の領主・福島正則の与力となる兼松正吉、伊丹甚大夫ら尾張の領主たちに出陣の日程を示し、次のように指示をした。

増田長盛から兼松正吉・伊丹甚大夫らへの指示

一、会津方面へ諸領主が出陣する日程は、家康様が関東へ下ってから直接指示されますので、7月10日以前に出陣することがないように。それより早く出発すれば、移動先の者たちに迷惑がかかってしまうので、指示された日程を守るように。これは家康様の命令です。

一、先陣における軍法は、どのようにも、家康様の指示にしたがって行動するように。もし命令に反した軍事行動をする者があれば、処罰します。

一、移動先の宿所には、豊臣政権からの兵糧が間違いなく準備されていますので、率いている人数に分配するように。それぞれの宿所には、目付として使番衆が配置されています。もし配下の者が違反をした場合、その主人が処罰されますので、気をつけるように。

福島正則とその与力たちは、7月11日に尾張を出発して定められた宿所で兵糧を受け取りながら東へ進むよう指示された。予定より早く進んでしまえば、兵糧を受け取れず、宿泊する場所も確保できない。

6月16日、家康は大坂を出発し、伏見に入った（『言経卿記』『戸田左門覚書』ほか）。

翌17日、後陽成天皇は、伏見の家康のもとへ見舞いとして、菊亭晴季（右大臣）、烏丸光宣（からすまるみつのぶ）（権大納言）、広橋兼勝（権大納言）ら十人あまりの公家衆をつかわした。家康側からは前田玄以（まえだげんい）と増田長盛がお礼を申し上げた（『時慶記』『言経卿記』）。同日正午、家康は豊国社へ参詣し、戦勝を祈願した（『鹿苑日録』）。

6月18日、家康は伏見城を出発して、石部（いしべ）（現在の湖南市内）に着いた。『義演准后日記』などに記されたその後の足取りは、以下のとおりである。

19日、関地蔵。20日、四日市。21日、四日市から舟に乗り葭嶋（現在の豊橋市内）。22日、白須賀（現在の湖西市内）。23日、中泉（現在の磐田市内）。白須賀と中泉では、堀尾吉晴が家康を饗応した。24日、島田。山内一豊が家康を饗応。25日、清見寺（現在の静岡市清水区）。中村一氏が家康を饗応。

奉行の長束正家（なつかまさいえ）が6月25日に、東海道の領主たちに移動にあたってのこまかい指示を与えている書状も残っている。尾張北部の兼松正吉への指示は以下のとおりである。

長束正家から兼松正吉への書状

このたび兼松正吉は出陣するにあたって、人数40人、馬3頭をそろえて東海道を進むように。後掲の帳面のとおり、まちがいなく兵糧と馬の飼料を準備してあるので、受け取るように。もし雨が降って逗留する場合は、日数に応じて多く渡す。これらの米・大豆は豊臣政権のものであるから、渡されたら主人が受け取り状を提出するように。

草津にて2日分を、新庄東玉殿・駒井重勝殿から渡す。亀山にて2日分を、岡本良勝殿から渡す（筆者注：兼松正吉は領地が尾張北部なので、ここまでの兵糧は受け取らない）。熱田にて2日分を、福島正則殿から渡す。嵩山にて2日分を、田中吉政殿から渡す。見付にて1日分を、堀尾忠氏殿から渡す。島田にて1日分を、山内一豊殿から渡す。駿府にて1日分を、中村一氏殿から渡す。蒲原にて2日分を、同じく中村一氏殿から渡す。

1000石の領主である兼松正吉が40人をそろえるよう命じられていることから、参陣の諸将に課せられた軍役は100石あたり4人であったことがわかる。

26日、家康は三島に着いた。さらに27日に小田原、28日に藤沢、29日に鎌倉、7月1日に金沢と移動し、大坂を出発してから15日目となる7月2日、江戸に到着した（『戸田左門覚書』『慶長年中卜斎記』ほか）。家康は、約束の期日である7月下旬までは、景勝を江戸で待つつもりだった。景勝はすでに6月10日、上洛の決意を翻しているのだが、そのことを豊臣政権に対して正式に通告していない。「手切れの手立て」（明確な敵対行動）をしていない景勝を7月20日以前に攻撃した場合、「豊臣政権は上洛すると言っている上杉景勝を攻撃した」ことになってしまう。

7月7日、家康は最上義光の与力となる出羽の領主たちへ、7月21日に出陣するよう命じた。秋田実季（さねすえ）（出羽湊5万2000石の領主）に下された命令は以下のとおりである。

徳川家康から秋田実季への書状

会津表のことは（出陣が）7月21日と決まりました。あなたは最上義光と同行して出陣するように。

同様に、家康が戸沢政盛（出羽角館4400石の領主）に、7月21日に出陣を命じている書状も残っている。

7月11日、前田玄以の子の前田茂勝は大坂を出発し、伏見に着いた（『義演准后日記』）。家康から大坂の留守居を命じられた吉川広家も、7月5日に富田（出雲）を出発しており、このころには大坂へ向かっている。

会津攻めへの参陣を命じられた諸将は7月11日、それぞれの領地を出発し、長束正家の通達したスケジュールにしたがって東へ向かった。秀忠のもとにいた徳川家家臣の後年の記述によると、このときの様子は以下のとおりである。

徳川家家臣による後年の記述

上杉景勝は領国統治のため会津へ下国したが、その後、公儀から上洛要請があっても応じようとしなかった。そのため家康は、北国、中国、四国、九州、五畿内、関東、出羽、奥州の人数を率いて上杉討伐へ向かった。京都を出発して、先陣が那須の原へ着いた頃、後陣はいまだに尾張、三河、遠江、駿河のあたりを行軍していた。

（『三河物語』より）

流された偽情報

7月18日、東山道（中山道）を東へ向かっていた稲葉通孝（美濃中山5000石の領主）は、奉行の増田長盛・長束正家・前田玄以がつかわした使者から、領国である美濃へ帰るように命じる書状を受け取った。これに対し、稲葉通孝が使者を通じて3人の奉行へ送った返事は以下のとおりである。

稲葉通孝から3人の奉行への返事

出陣中に送られてきた書状を拝見しました。わざわざ使僧を送ってくださいまして、ありがとうございます。関東への出陣は延期になるとのことですので、美濃へ引き返します。急いでいなければ、会ってくわしい説明を聞かせてください。

会津攻めに参加する領主たちへの家康からの指示は、彼ら3人の奉行を通じてなされていた。しかしこのとき、家康は稲葉通孝に帰国を命じていない。そのことを知らない通孝は、奉行衆からの指示にしたがって美濃へ帰ってしまった。

どうやら増田・長束・前田の三奉行は、家康にしたがって東下した諸将に、「上杉景勝は異議なく上洛することとなった」と、偽の情報を流したようだ。三奉行の指示にしたがって領地に戻った領主は、ほかにも何人かいた。

この情報は、7月末までには加藤清正のもとへも届いた。後年の中川家家臣による記述（『中川家文書』90号）は、以下のとおりである。

中川家家臣が書きのこした記述

中川秀成様は豊臣政権の命令により瀬田の普請をしていましたが、慶長5年6月ごろに交替となり、竹田に戻ってきました。7月の末ごろ、加藤清正から秀成様のもとへ書状がきて、「上杉景勝は別条なく上洛することになった」と知らされました。

景勝は上洛要請に対し「7月中に上洛し、8月1日には大坂に出仕する」と回答した。景勝が7月中旬に上洛した場合、会津攻めは中止となるはずである。家康にしたがって東下した諸将はそのように理解していたため、三奉行の説明を受け入れてしまったのだろう。

7月19日の午後4時ごろ、江戸にいた家康の側近・永井直勝は、大坂にいる増田長盛から、急ぎの書状を受けとった。書状の日付は7月12日であり、その内容は以下のとおりであった。

増田長盛から永井直勝への書状

大谷吉継は7月10日から体調を崩して、垂井で養生しています。石田三成は会津への出陣を拒否しているという噂です。

増田長盛は6月15日付の書状で、東海道沿いの諸将に「7月11日に会津へ出発するように」と指示していた。しかし、その日になっても大谷吉継と石田三成は出陣しなかった。これについて増田長盛は、家康にこのように報告してきたのである。

しかし、永井直勝はこれを読んで不審に思い、書状を家康に見せた。すると、家康は「この書状の写しをとって、宇都宮にいる者たちのもとへ送れ」と指示したのだった（『慶長年中卜斎記』）。

このとき、大谷吉継はすでに、「家康を豊臣政権から排除する」という三奉行らの計画に加わっていた。増田長盛の書状には吉継は「垂井で養生しています」とあるが、じっさいには、吉継は石田三成を説得するために、佐和山へおもむいていたのだ。

この書状と同じ日付の7月12日に、増田長盛は長束正家・前田玄以と連署で、広島にいた毛利輝元にも書状を送り、上洛を要請している。

増田長盛・長束正家・前田玄以から毛利輝元への書状

大坂の仕置きについてご意見をうかがいたいので、早々に上洛してください。くわしい状況は瑶甫恵瓊から説明があるでしょう。恵瓊が迎えとして広島へ下るべきところですが、その間もこちらで相談しなければいけないことがありますので、そうはできません。お待ちしていますので、早く来てください。

この書状は7月15日に広島の毛利輝元に届いている。

さらに長盛は、会津攻めに加わっていた美濃・尾張の諸将に使者を送り、「会津攻めは中止になった」ことを知らせ、それぞれの領国へ帰るように指示した。先述のとおり、稲葉通孝にはその指示が7月18日に届いたのである。

ノート 石田三成が大谷吉継を誘ったのか

従来説では、大谷吉継は、会津攻めへ向かう途中で石田三成の居城・佐和山へ立ち寄り、そこで三成に説得されて、西軍決起に加担したとされてきた。これに関連して、7月12日付の増田長盛の書状には「今度於樽井大刑少両日相煩、石治少出陣之申分爰許雑説申候」とあるが、この解釈について、研究者の見解は分かれている。

筆者は「石田三成は会津攻めへの参陣を予定していた」という前提にもとづき、これを「三成は出陣を拒否した」と解釈し、状況からみて、むしろ吉継が三成を西軍挙兵に誘ったとみるのが妥当なのではないかとする見解を提示した（高橋2017）。

中野等氏は「垂井において大谷吉継が罹病、石田三成の出陣に対し、こちらでいろいろと取り沙汰されています」と解釈し、「増田長盛も、三成出陣の真意をはかりかねていた」とされた（中野2017）。この場合「石治少出陣之申分」は「三成出陣の情報」ということになるだろう。

水野伍貴氏は「垂井において大谷吉継が両日病を患い、石田三成が吉継に出陣を訴えた」と解釈された（水野2021）。この場合「石治少出陣之申分」はやはり、「三成は出陣（西軍決起）を説得した」ということになる。

なお、白峰旬氏は書状自体の信憑性があやしいとしている（白峰2019）。

＊

