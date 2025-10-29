高市早苗の最側近が抱える息子の「党費横領問題」…自殺した秘書が遺した「衝撃文書」の中身

悪評がつきまとう「高市総理の側近」

自民党の古屋圭司選対委員長（72歳）は、日本会議国会議員懇談会会長を務める保守系議員。高市早苗総理の側近で兄貴分だが、「何かと出しゃばり」と党内で不評を買う。

「パーティーに行っても、目を見て握手しないし、お礼の言葉もない。地元・岐阜5区で'21年に25歳の今井瑠々氏が対抗馬で出馬すると僅差に詰め寄られた」（地元関係者）

古屋氏は総裁選当日の夜に高市総理と会食するなどアピールを重ね、党四役入り。古屋氏と近しい知人によれば「衆院議長を花道に引退する計画」。最近、後援会関係者にこう語った。

「後継者は息子です」

30代後半の一人息子・一郎氏は秘書の傍ら、恵那青年会議所の理事長職にあるが、見過ごせない過去がある。

自殺した秘書が遺した「衝撃文書」の中身

筆者のスマホには23歳で自ら命を絶った青年のメッセージが残っている。古屋氏の秘書・A君は'22年11月に、自民党多治見市支部の通帳を使い、金融機関から不正に50万円を引き出した疑いで、'23年2月に逮捕され、自殺時は保釈中だった。

実は、筆者はA君の死の直前まで相談を受け、託された文書がある。

一郎氏による〈党費横領、着服行為〉の「始末書」だ。

一郎氏は党費のみならずパーティー券の売り上げなども着服。給与カットや父親の援助により返済する旨が記載されている。当時、一郎氏に聞くと「4〜5年前の出来事」と事実関係を認めた。

事務所関係者は「息子の件は隠蔽して、A君の件は被害届を出し、刑事事件化ですからね。古屋氏の身内びいきを感じた」と振り返る。A君が筆者に文書を託したのも、そんな思いからだろう（古屋氏に文書で問い合わせると、「（後継指名）発言をした事実はない」と回答）。

安定政権を築くには解散総選挙が不可欠。その選挙を仕切るのが古屋氏だが、あまりの器の小ささに総理周辺からも「難局を乗り切れる人材ではない」との声が高まる。

かわの・よしのぶ／'91年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、『サンデー毎日』『週刊文春』の記者を経てフリーに。主に政治を取材している。情報提供は【yo.kawano91@gmail.com】まで

「週刊現代」2025年11月10日号より

