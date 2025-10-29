私たちが知っているのは、たかだか「全体の1%にすぎない」…じつは、無数に存在する微生物の中で、世界的に注目を浴びる日本の「麹菌」。その驚愕の働き

2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことをご存じでしょうか。古くから日本文化の中で重要な役割を果たしてきた日本酒は、今や世界中でそのおいしさと奥深さが認知されつつあります。

しかし、その製造過程や風味の特徴には多くの謎が詰まっています。単なる「うまい・うまくない」の問題だけではなく、その製造過程に隠された無数の科学的な視点をもつことで、日本酒の魅力が一層深まるはずです。

2015年に刊行され、好評を得た『日本酒の科学』が、10年の歳月を経て、その後の日本酒業界を取り巻く環境変化や、技術の進展にともなう新知見を含めて、芳醇な新版として刊行されました。この記事シリーでは、この『最新 日本酒の科学』、興味深いトピックをご紹介していきます。

今回は、日本酒造りの重要な工程である麹造りと麹の役割、そしてその主役である麹菌の働きについての解説をお届けします。

麹の役割

床もみ作業（種麹を蒸米に振りかけ、蒸米に付着させる作業）では、高温多湿の麹室（こうじむろ）内で2時間くらい作業することもあり、作業後は汗びっしょりになります。（堆積した蒸米をくずし、固まりをほぐす）切り返しは真夜中に作業することが多いです。

盛り（1升ほどの米麹が入る、深さ5cmほどの麹蓋といわれる杉の容器に移すこと）の後は、杜氏の『次は4時やな』というような指示に従って、しばし仮眠。またみんなが集まって、眠気と闘いながら、手入れや麹蓋の積み替えを行います。

麹造りはまさに体力勝負です。現在では、機械の力を借りた（製麹機での）麹造りも可能ですが、大吟醸酒のように繊細な酒造りでは、米に付着する麹菌の数を減らし、その代わりに米の中までしっかり菌糸を繁殖させる必要があるため、大手でも、手作業に頼っているところが多いですね。

高橋俊成氏

麹菌が米の表面に生育した麹は、原料の米にはなかった微量成分が含まれる別のものになっていて、 室から出すときには焼き栗のような香りがします。

こうしてできあがったを麹室から出すことを出麹（でこうじ）といいます。出麹の後、は「枯らし」 といって一昼夜冷やし、同時にほどよく乾燥させます。酒母（酛・もと）や醪（もろみ）の仕込みに使う麹は、手で握ったときパラパラと崩れるくらいに乾燥しているのがよいとされます。湿気が多いと麹の力が弱く、使用するまでに雑菌に汚染される危険性があるだけでなく、雑味の多い酒になるといわれています。

デンプンを糖に分解する「糖化」を担う

さて、このように苦労して、麹を育てる理由はどこにあるのでしょうか。

ワインはブドウの糖分（グルコース）、ビールは麦芽の糖分（マルトース）を原料に、酵母がアルコール発酵を行ったものです。

それに対して、日本酒の原料である米には糖分が含まれていないため、まず米に含まれるデンプンを糖に分解する「糖化」が必要となります。その糖化の働きを担うのが、 麹です（次ページの図「麹菌の働き」）。

麹は、米・麦・大豆などの穀物に麹菌を繁殖させてつくる発酵素材です。なかでも米でつくられたものは「米麹」と呼ばれ、日本酒造りには欠かせません。

麹菌は米のデンプンを糖に変えるだけでなく、酵素を盛んに生産し、それを菌体の外へ分泌します。この酵素には、デンプンを糖に分解するだけでなく、タンパク質をアミノ酸に変える力もあります。

微生物が命を捧げてつくる

菌そのものは醪の段階で死滅しますが、酵母の増殖やアルコール発酵を助けるビタミンなどの栄養素を供給するという重要な役割を担っています。また、麹菌がつくり出す成分は、最終的にお酒の味わいにも影響を与えるため、麹はまさに酒造りの鍵を握る存在と言えるでしょう。

原料を発酵させる（醸す）ことで、もともと原料には含まれていなかった栄養価がプラスされ、保存性も増します。麹菌や酵母などの微生物を抜きにお酒を醸すことはできないのです。

微生物とは、原則として肉眼では見ることができない微小な生物の総称で、酵母や細菌、カビなどが含まれます。麹菌もその一つです。現在確認されている微生物の種は、実際に存在すると推定される全体のごく一部にすぎず、私たちが知っている種は「全体の1%にすぎない」とも言われています。

麹菌の胞子は、直径およそ5μm （1μmは1/1000mm）で、条件によって異なりますが、麹菌の胞子は1g当たり数億〜十数億個存在するとも言われています。

米の酵素が米のデンプンを分解する

デンプンは、ブドウ糖（グルコース）が多数つながった高分子化合物で、そのままでは酵母は利用できません。そこで、まずデンプンを小さく分解する必要があります。そのためには、蒸米を溶かして、デンプンを液化することが第一歩となります。

液化には、デンプンのブドウ糖同士の結合をランダムに切断する酵素α-アミラーゼの働きに加え、タンパク質の分解を促す酸性プロテアーゼの働きも必要です。

液化されたデンプンは、ブドウ糖が数個つな がった「オリゴ糖」まで分解され、さらにグルコアミラーゼの働きによって、1個ずつのブドウ糖にまで分解されます。

酸性プロテアーゼの作用によりタンパク質が分解され、2つ以上のアミノ酸がつながったペプチドが生成されます。これに酸性カルボキシペプチダーゼが作用すると、個々のアミノ酸にまで分解されます。

アミノ酸や短いペプチドの中には、うま味を感じさせる成分も含まれており、味わいの形成にも関与しています。

先ほど述べたように、日本酒造りに関与する麹菌は、微生物=目に見えない生物です。菌と聞くと、バイ菌というイメージがあるかもしれませんが、微生物を利用した発酵食品は、日本に住んでいる以上、日々、何らかの形で体に取り入れているものです。続いて、麹菌をはじめ酒造りに欠かせない微生物について、さらに掘り下げていきましょう。

日本には、麹菌を育て、膨大な数の胞子の中から、たった一粒の“超エリート”の胞子だけを「元菌」として選び出し、それを繰り返し培養していく専門的な作業を行う会社があります。まさに醸造回の宝ともいえる種麹を作る技術は、室町時代にまでさかのぼることのできる世界最古のバイオビジネスと言われています。

次回は、「もやし屋」といわれる、彼らの凄すぎる技術をご紹介します。

