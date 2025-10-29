夫との出会いは、職場。残業中の“優しさ”に、一目惚れした私の話【ママリ】

さりげないフォローがうれしい！上司が優しい人で良かった

この漫画は、作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる公務員の夫をもつ妻が不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。人との出会いは思わぬところで奇跡が起こりますよね。たまたま入ったお店で隣に座った人がのちに結婚相手になることだってあるかもしれません。中でも「職場」は同じ業務にかかわることで親密度が上がる場合もあり、職場での出会いをきっかけに交際が始まったという人はいるのではないでしょうか。

主人公の佳奈はある都市で非常勤の公務員として働いています。その職場では、のちに佳奈の夫になる男性に出会います。





さまざまな場面で佳奈の仕事をフォローしてくれる彼に、佳奈も良い印象をいだきます。

いつもさりげなく仕事をフォローしてくれる上司の男性。佳奈さんはその言動に日々救われているようですね。こうした「良い印象」の出会いは、たとえ交際につながらなくてもありがたく、大事にしたい人のご縁に感じます。



残業の後、2人は食事に出掛けるようですが、そこでも良い時間が過ごせるといいですよね。人との「出会い」はどこにあるか分かりません。袖振り合うも他生の縁…ということで、出会いは大切にしたいものです。

