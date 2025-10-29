ドライブバイワイヤで2つのコクピットを同期

フェラーリは、2人のドライバーによって操縦可能なデジタル専用ハイパーカー『F76』を公開した。

【画像】バーチャルでしか味わえないデジタルハイパーカー【フェラーリF76を詳しく見る】 全10枚

この名称は、1976年のル・マン24時間レース初優勝を記念したものだ。チーフデザイナーのフラヴィオ・マンゾーニ氏によって「未来のフェラーリ像を先取りするデザイン宣言」として形作られている。



フェラーリF76 フェラーリ

来年半ばに発売予定のフェラーリ初の市販EVと同じく、ステアバイワイヤ技術を採用していることから、F76もEV用プラットフォームをベースにしていると考えられる。

デザインはかなりコンセプチュアルなものだが、フェラーリらしさが色濃く表れている。角張ったホイールアーチやフローティング式フロントスプリッターといった要素は、明らかにフラッグシップハイパーカーのF80の影響を受けている。

フェラーリによると、「形態は機能に従う」という設計思想で開発され、このデザインは将来の量産車に反映させることも視野に入れているという。

例えば、空力を追求した結果、2人のドライバーが独立したコクピットに座るという特殊なレイアウトに行き着いた。フェラーリは、これによりインテリアに「革新的」な変化がもたらされたとしている。

ステアリングとペダルにドライブバイワイヤ技術を採用することで、2つのコクピットの操作が同期化されている。これにより、2人のドライバーが「同時に走りの感覚を共有」し、「情緒面でも技術面でもともに運転する一体感を高める」という。

F40を彷彿とさせる格納式ヘッドライトや、リアウィング一体型テールライトなどは、将来のモデルにも採用される可能性がある。

F76は実際に生産されることはなく、デジタルデータとしてのみ存在するという、フェラーリにとって新しい試みである。世界耐久選手権の会員制観戦プログラム『ハイパークラブ（Hyperclub）』の会員向けにデータとして提供され、高度なパーソナライゼーションも可能だという。