ドジャースとブルージェイズは28日（日本時間29日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）第4戦に臨む。第3戦は延長18回の末にドジャースが4―3で勝利。両軍ともに投手を使い切る戦いとなる中、エレギュラーシーズンで導入されている延長タイブレーク（ゴーストランナールール）のポストシーズン可否について、第4戦の試合前にドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（45）に質問が出た。

ロバーツ監督は、導入してほしいと思うかを問われ「いや、思わないね。あれこそが“純粋な野球”だ。7戦シリーズを勝ち抜くには、こういう“投手力の消耗戦”を戦い抜く必要がある。延長戦ではどうしても“一発狙い”の展開になるけど、それも戦略のうちだ。昨夜もチャンスは何度かあったが決めきれなかった。でも今のルールのままでいいと思っている」と語った。

一方、シュナイダー監督は「うーん、わからないな。来年導入される“チャレンジ制度”の方には賛成だけど、ゴーストランナーは…俺は伝統派だからね。162試合はそれでやって、ポストシーズンで突然なくなるのは確かに変ではあるけど、それも含めて戦力の組み方を考えないといけない。うん、微妙だな」と話した。

第3戦は延長18回にまで及び、試合時間6時間39分はワールドシリーズ史上2番目の長さだった。