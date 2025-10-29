「ベースボールアメリカ誌」が28日、2025年のポストシーズン（PS）で球速記録が更新され続けていると報じた。

今ポストシーズンでは、時速100マイル（約160.9キロ）以上の投球が計269球あり、全投球の2.1％にあたる。これは08〜13年のポストシーズンで投じられた100マイル超の全投球数よりも多い数字だ。さらに、98マイル（約157.7キロ）以上の投球は1163球に達し、08〜12年のポストシーズン合計を上回っている。

16年のアロルディス・チャプマン（当時カブス、現レッドソックス）が記録した「時速102マイル（約164.1キロ）以上の投球40球」は依然として史上最多だが、今年の30球はそれに次ぐ2位。もしドジャースのエドガルド・エンリケスが今後のワールドシリーズ（WS）で多く登板すれば、その記録も脅かされるかもしれない。エンリケスは27日のWS第3戦で直球を17球投げ、100マイル越えを連発。最速101.8マイル（約163.8キロ）だった。

ちなみに今年のポストシーズンでは18人の投手が100マイル以上を計測。これは08〜13年の6年間に100マイルを記録した投手の総数と同じである。全体的な球速の上昇と、先発4番手の起用減（ブルペンデーの増加）が重なり、打者にとってはまさに地獄のような環境だ。08年のポストシーズンでは時速90マイル（約144.8キロ）未満の速球が758球と全体の7.9％を占め、打者はそれに対して打率.289、出塁率.359、長打率.463を記録した。しかし今年、時速90マイル未満の速球はわずか54球で全体の0.4％にすぎない。変化球ですら速い。

今ポストシーズンでは、時速92マイル（約148.1キロ）以上のブレーキングボールが264球投じられており、これは08〜21年のポストシーズンで投じられた同速度帯の変化球の合計を上回る。27日のWS第3戦は象徴的な試合だった。非常時に呼ばれて出てきたリリーフ投手（エンリケスとウィル・クライン）でさえ、ひと昔前のエリートクローザー並みの球威を持つ時代なのである。