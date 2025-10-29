岩手銀行本店や、学生が集う岩手大学の構内――。

盛岡市で２８日、再びクマが現れた。人的被害は確認されていないが、連日のようにクマが市街地に出没する危機的状況に、市や警察は対応に追われ、市民の間には不安や動揺が広がった。

官庁街の一角に構える岩手銀行本店の地下駐車場で２８日朝、子グマ（体長約１メートル）とみられる１頭が侵入した。

朝の通勤者や通学者が行き交う中、現場では大勢の警察官や市職員らが対応にあたり、一帯に緊張が走った。近くのバス停にいた高齢女性は「最近はこのあたりにもクマがよく出るので、外を歩くのも怖い」と表情を曇らせた。

盛岡東署によると、２７日午後１０時１０分頃、中津川にかかる橋の近くで「親子のクマが歩いている」と通行人らから複数の１１０番があった。署員らが臨場し、川の遊歩道を南北に行き来する親子とみられる２頭のクマを確認。県庁にほど近い県民会館付近も徘徊（はいかい）していたという。

その後、２頭は本町通の民家の木に登って約１時間とどまり、別々に逃走。子グマは２８日午前６時４５分頃、銀行の地下駐車場に逃げ込んだという。親グマは北方へ逃げた。

市などによると、約３時間半後の同１０時１５分頃、市動物公園の獣医師が吹き矢で麻酔をかけて子グマを捕獲。子グマはその後、駆除された。銀行を訪れた利用者は（７７）は「こんな場所で人が襲われたら大変。捕獲されたと聞いて一安心だ」と胸をなで下ろした。

銀行は通常営業し、けが人もなかった。広報室の駿河友晶室長（４９）は「お客様や従業員にけががなくて良かった。まさか自分たちの職場で出るとは」と驚いた様子だった。

市教育委員会によると、周辺の小中学校計９校では、保護者に児童生徒の登校に付き添うよう求めた。市は広報車での注意喚起やパトロールを強化し、ＳＮＳでもクマに関する情報を発信した。

◇

一方、２８日正午前には、盛岡市上田の岩手大職員から「学生が体長１メートルくらいのクマを構内で目撃した」と、盛岡東署に通報があった。目撃があったのは、キャンパス西側に位置する「国際交流会館」付近で、雑木林が隣接している。同日午後５時現在でクマは発見されていないという。

同大は同日午後から全学部で臨時休講とし、２９日も終日全学部で休講にすることを決めた。大学の担当者は「クマが構内に出たというのは聞いたことがない。学生と近隣住民の安全を第一に、今後の対応を協議したい」と話した。

同市では９月以降、中心部でクマの出没が相次ぐ。今月２３日にも中津川の河川敷などでクマ１頭が約４時間にわたって走り回り、住宅街に逃げ込んだ後、姿が見えなくなっていた。

市の担当者は「草刈りなどでクマが逃げ込みやすい環境を減らし、クマが街に入りにくい状況を作りたい」と語った。