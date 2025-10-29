セシールの新年幸せブラジャー♡限定お年賀アイテム7種が登場！

セシールでは9月30日より、お年賀特集の販売を開始しました♡人気の「新年の幸せを願う」ソフトブラ（定価3,960円税込）をはじめ、ショーツやパジャマ、ブランケット、ルームスリッパなど全7アイテムを展開。縁起物モチーフでデザインされた商品は、自分用はもちろん大切な方へのギフトにもぴったり。新年を華やかに迎える準備におすすめです♪

幸せを呼ぶブラジャーとショーツ

「新年の幸せを願う」ソフトブラ

「新年の幸せを願う」ソフトブラ（ノンワイヤー・フルカップ）は、赤やベージュの縁起物デザインが特徴♡

ショーツとセットで500セット限定、台紙付きオリジナル巾着でお届け。綿混素材で締め付け感がなく、柔らかさと心地よさを両立しています。価格は3,960円（税込）です。

emmi × Mizuno のコラボコレクションが登場！冬も輝くラグジュアリースポーツスタイル

ときめきアップリケでカスタム

「新年の幸せを願う」アップリケ3点セット

アップリケ3点セット（1,639円税込）は、だるまやフクロウ、馬など縁起物モチーフが揃い、アイロン接着やシールとして使用可能♡

ブラジャーやショーツに貼るだけで新年の運気アップ！ 自分だけのデコレーションで、楽しみながら幸せを呼び込めます。

パジャマやブランケットで心地よく

だるま刺繍のふかふかシャツパジャマ

願いを込めたもこもこボアのブランケット

シャツパジャマ（5,489円税込～）は綿100％ガーゼ素材で、赤い身生地とだるま刺繍が開運を演出。

もこもこブランケット（3,289円税込）は軽量ながらボリューム感たっぷりで、スナップボタンでケープ風にもアレンジ可能です♡

新年のリラックスタイムに最適なアイテムです。

セシールで新年の幸せを迎える



セシールお年賀特集は、ブラジャー（3,960円税込）やショーツ、パジャマ、アップリケなど、縁起物デザインの全7アイテムで展開中です♡自分用はもちろん、贈り物にもぴったりなものになっています。

オンラインショップや全国書店で予約可能なので、素敵な新年を迎える準備にぜひチェックして、幸せを呼び込んでください♪