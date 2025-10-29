°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤¬¡ª¡©Æ£°æÁïÂÀÏ»´§¤¬¸ý¸µ¤òÍÞ¤¨¤Æ¡Ä °ËÆ£¾¢¿·²¦ºÂ¤Î¡È¾ï¼±³°¤Î°ì¼ê¡É¤ËÃ¯¤â¤¬¶Ã¤¬¤¯¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡¾´ý¤ÎÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè5¶É¤¬10·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê23¡Ë¤¬Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤ò3¾¡2ÇÔ¤È¤·²¦ºÂÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤¬»Ø¤·¤¿¡È¾ï¼±³°¤Î°ì¼ê¡É¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£¹¯¸÷¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤«¤é¤â¡¢¡Ö´ý»Î¤È¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¾´ý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÆ£±Ã²¦ ¡È¾ï¼±³°¤Î°ì¼ê¡É Ãå¼ê¤Î½Ö´Ö
¡¡¿·²¦ºÂ¤ÎÃÂÀ¸¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿º£´ü¤Î²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¡£ÂçÇ®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè5¶É¤òÀ©¤·¤¿°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬ºÇ½ª¶É¤â½ªÈ×¤Þ¤ÇÆñ¤·¤¤¾´ý¤¬»Ø¤»¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈÖ¾¡Éé¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¡¦Æ£°æÏ»´§¤òÁê¼ê¤ËÃæÈ×¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ä¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÂçÇ®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè5¶É¤Ç¤Ï¡¢Ä¶Æñ²ò¤ÊÃæÈ×Àï¤Ç·ã¤·¤¤±þ½·¤Ø¤ÈÅ¸³«¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¶ð¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤Î¤È¶â¤¬Àè¼ê¿Ø¤Ø¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ï¤È¶â¤òÊ§¤¦°ì¼ê¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤Ï·ËÇÏ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¹¶¤á¹ç¤¤¤òÁªÂò¡£¤³¤ì¤ËABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤Ï¡¢¡Ö¼êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î¤È¶â¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁêÅöÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤Æ¤â¼õ¤±¤Î´ýÉ÷¤Î¿Í¤Î¾´ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶³Ð¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´ý»Î¤È¤·¤Æ¤Î¿´Íý¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º´Æ£¶åÃÊ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¼êÈ´¤¯»þÂå¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤ò¼êÈ´¤¯¤Î¤Ï¾ï¼±³°¤Ç¤¹¡£¼è¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ê¹Í¤¨¤ì¤Ð¡ËÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼è¤ì¤ëÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¾´ý¤Ë¤Ï¾ï¼±¤¬ÄÌ¾ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¬±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ²¦ºÂ¤ÏÂÐ¶É¸å¡¢¤µ¤é¤ËÁ°¤«¤é¡Ö¶ì¤·¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î°ËÆ£±Ã²¦¤Î°ì¼ê¤Ë¤â¸ý¸µ¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¿¼¤¯ð÷¤¯Á°·¹»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤â¤¦°ì¿Í²½¤±Êª¤ª¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÁïÂÀº¤¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¸ý¤ò²¡¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¡¢¥ä¥Ð¤¤¤È¤¤Î»ÅÁð¤¬¡Ä¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æó´§ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼Â´¶¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì¤Ä·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£º´Æ£¶åÃÊ¤Ï¡Ö´ý»Î¤È¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¾´ý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¡¢Æ£°æÏ»´§¡¢°ËÆ£Æó´§¤Î¡È2¶¯»þÂå¡É¤Ç¾´ý³¦¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë