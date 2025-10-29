iPhoneが突然動かなくなったら、どのように対処しますか。アンケート調査によると、回答者の31.2%が故障した経験があり、対処法が「修理」（36.9%）と「買い替え」（35.2%）の2択に集中していました。



株式会社NEXERが事前調査でiPhone使用経験のある全国の男女391名を対象に、2025年8、9月にインターネットアンケート として実施されました。



「iPhoneが故障や不具合を起こした経験はありますか？」の質問に、31.2%が故障や不具合を経験したことがあると回答。



具体的な不具合は、画面割れやタッチパネルの不反応、あるいは画面が固まるといった画面関連のほか、急に電源が落ちる、バッテリーの膨張など、端末の機能に直結する深刻なトラブルが目立ちます。これらの不具合は特定の年代に偏ることなく、幅広い世代のiPhoneユーザーが経験しているようです。



◇どのような不具合が起きた？

・急に電源が落ちる。（20代・女性）

・バッテリーの膨張。（50代・男性）

・画面が真っ暗になって動かない。（30代・女性）

・タッチパネルの一部が反応しない。（40代・女性）

・通信感度。（40代・男性）



故障や不具合への対処については、「修理に出した」が36.9%、「買い替えた」が35.2%でした。多くのユーザーは、iPhoneの精密さや構造の複雑さから安易な自己修理を避け、専門的な解決策や新しい端末に頼るという確実な方法を選んでいるようです。



「そのまま使い続けた」と回答したユーザーも一定数おり、こうしたユーザーは経済的あるいは時間的な制約から、すぐに修理や買い替えに踏み切れないケースと考えられます。



◇修理に出した

・自分ではどうしようもなかったから。（30代・男性）

・保証期間内だったから。（30代・女性）

・プロにお任せしたかったから。（40代・男性）



◇買い替えた

・機種が古かったから。（40代・男性）

・初売りセールでお得に購入できたから。（40代・女性）

・新しいのが良いから。（50代・男性）



◇自分で解決（再起動・設定変更など）

・基本的に再起動すれば治ると思っているから。（20代・男性）

・バッテリーの問題でもあったので、放置か電源を落としている。（40代・女性）

・いろいろ調べて解決したから。（40代・男性）



修理を選んだユーザーは、51.1%が「Apple正規修理サービス」を利用していることが明らかに。残りのユーザーでは、「キャリアショップ」が26.7%、「修理専門店」が15.6%でした。



◇Apple正規修理サービス

・修理するなら確実性を求めたかったから。（30代・女性）

・保証期間内だったから。（30代・男性）

・近所に正規店があったから。（50代・女性）



◇キャリアショップ

・補償がついていたから。（30代・男性）

・プランに含まれていたから。（40代・女性）

・購入したところに持っていった。（60代・女性）



◇修理専門店

・予約なしですぐに見てもらえたから。（30代・女性）

・近くて安かったから。（40代・女性）

・値段が安かったから。（50代・男性）



【出展】

株式会社NEXERとダイワンテレコムによる調査