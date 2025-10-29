俳優の高石あかりさん（「高」の正式表記は、はしごだか）が29日までにインスタグラムを更新し、近影を披露した。ガラリと雰囲気の変わった最新ショットがネット上で話題となっている。



【写真】蜷川実花さんの写真で劇的にイメージが変わった高石あかりさん

高石さんは「蜷川実花さんの連載『One Thousand and One Nights』」とコメントし、複数枚の写真をアップ。写真家で映画監督の蜷川実花さんの雑誌連載に関わるとして、ほのかに影がありつつもクールな雰囲気の漂うコーディネートの全身ショットを公開した。高石さんが現在出演中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」では可愛らしいヒロイン役の姿が印象的なこともあり、イメージの劇的なギャップには驚きの声も多く上がっている。



SNSでは、「あまりにも良すぎます、、、」「おしゃれにばけてる！」「ダークな感じがホラーっぽい 妖怪ばけばけ」「大好き 素敵です」「『美』過ぎて震えてます…」「痺れるかっこよさです…！！」「素直にカッコイイと思いました」「めちゃめちゃ美しい 衣装似合ってる」などのコメントがあった。



高石さんの主な出演作品には、映画「ベイビーわるきゅーれ」シリーズや、TVドラマ「御上先生」（TBS）などがある。