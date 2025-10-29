°ì»þ´ü¤«¤é¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂôÂ¼¾Þ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¡¡¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Ç½é¼õ¾Þ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï
¡¡´ÊÃ±¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë½Å¤¤ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ËÜµ¤¤ÇÃ£À®¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Ç½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÂôÂ¼¾Þ¡×¤Î¤³¤È¡£ÆþÃÄÅö½é¤³¤½°ÒÀªÎÉ¤¯È¯¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤À¤¬¡¢¥×¥í¤Ç·îÆü¤ò½Å¤Í¤Æ¤½¤Î½Å¤ß¤òÃÎ¤ê¡¢°ì»þ´ü¤«¤éÆâ¤ËÈë¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ºò¥ª¥Õ¡£ºÇÂ¿¾¡¡õºÇ¹â¾¡Î¨¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤Æ·Þ¤¨¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢µ¼Ô¤¬¡ÖÍèÇ¯¡Ê25Ç¯¡Ë¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÂôÂ¼¾Þ¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¡£Èë¤á¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤«¤¿¤¯¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯11·îËö¤ÎNPB¥¢¥ï¡¼¥º¤Ç¤âÌÜ»Ø¤¹¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê24Ç¯¤Ë¡ËÉ½¾´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Þ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¤Ë·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¡£ºÇ¶á¡¢¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤È¡ÖÆþÃÄÅö½é¤Ï¡Êµ¼Ô¤Ë¡Ë¸À¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¡£¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ëÂç»ö¤µ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¡×¡£·è¤·¤ÆÄü¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤éÂôÂ¼¾Þ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Þ¤Ç¤Î´°Åê¿ô10¤äÅêµå²ó200¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¹¤®¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ËÆ£¤ÏËÜµ¤¤Ç¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£º£µ¨³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¼óÇ¾¿Ø¤Ë¡Ö1·³´°Áö¡×¤òÄ¾ÁÊ¡£ÀèÈ¯¤ÇÍ£°ì½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£¤Î¤ß¤Ç¡¢Åêµå²ó¤Ï200²ó¤ËÇ÷¤ë196²ó2/3¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯´ð½à¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¿ô»ú¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï±¦ÉªÈèÏ«¹üÀÞ¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ïº¸Â¼ó¹üÀÞ¤È¸Î¾ã¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï5Ç¯Ï¢Â³µ¬ÄêÅêµå²ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¸Î¾ã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¸Î¾ã¤·¤Æ¤â¡Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Åê¤²¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤â¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢ÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤È¤«Åê¤²Êý¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¢23Ç¯WBCÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£º£µ¨¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÂ¿¾¡¤ËÇ°´ê¤À¤Ã¤¿ÂôÂ¼¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À±¦ÏÓ¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆþÃÄ¤«¤é¤Þ¤ÀÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ÎÌ´¤Ø¡£Íèµ¨¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿Ä¤Î¶¯¤¤°ËÆ£¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦À¶Æ£¡¡½ÙÂÀ¡Ë