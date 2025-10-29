ブルージェイズは28日（日本時間29日）、敵地ロサンゼルスでドジャースとのワールドシリーズ（WS）第4戦に臨む。第3戦は延長18回の末にサヨナラ負け。通算成績は1勝2敗。巻き返しへブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（45）が試合前に会見を行った。

会見では「大谷に対し、敬遠の可能性に言及されていましたが、初回にはしないのか？」と問われ、シュナイダー監督は「まだ決めていません」と答えた。

第3戦では4打席目まで2本塁打2二塁打の大谷に対し、その後は4打席連続で敬遠。17回2死一塁の第9打席でも敬遠気味の四球と勝負を避けた。指揮官は「彼は素晴らしい選手。場合によっては他の選手と勝負した方が良いと感じることもある」とし、今後も同じ方向でいくかと問われた指揮官は「そうだ」としていた。

さらに、野球の改革として「もしルール変更で“1試合に1度しか故意四球（敬遠）を出せない”みたいな規定ができたら、賛成か反対か？」との質問も飛んだ。指揮官は「考えたこともないね。故意四球も野球の一部だから。ただ、こっちの選手に対して頻繁にやられてるのは確か（笑）。でもそのルールは当分来ないだろうな。もしそんなルールができるなら、“先発が降板したら打席に立てない”ってルールも同時に作ってほしいね」と話した。