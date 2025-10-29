来日中のトランプ米大統領が２８日、北朝鮮による拉致被害者家族と「サプライズ」で面会し、問題に向き合う決意を示した。

家族からは「何かいいことが起きると信じたい」と期待する声が上がった。（押田健太、浦上華穂、大舘匠）

「米国はどこまでも、彼らとともにある」

トランプ氏は２８日昼、東京・元赤坂の迎賓館で家族と面会し、こう語った。対面は約３分だったが、２０１７年や１９年の来日時にも家族と会ったことに触れ「我々は常に気にかけている」と気遣った。

横田めぐみさん（拉致当時１３歳）の母・早紀江さん（８９）ら家族は面会後、記者会見に臨んだ。面会の直前まで、ルビオ米国務長官だけが出席すると聞かされていたといい、早紀江さんは「トランプ氏が思いがけず訴えを聞いてくれた。積極的に問題を考えてくれている」と喜んだ。

トランプ氏は１９年、有本恵子さん（同２３歳）の父親で今年２月に９６歳で亡くなった明弘さんに、署名付きの手紙を送っていた。有本さんの家族が手紙を見せると、トランプ氏が「この美しいサインは誰のもの？」と場を和ませる一幕もあった。めぐみさんの弟で家族会代表の拓也さん（５７）は「家族の心をほぐしてくれ、とてもありがたかった」と振り返った。

会見では、早紀江さんからトランプ氏に被害者の救出を願う「ブルーリボン」のバッジが手渡されたことも明かされた。トランプ氏は「付けるよ」と約束したという。

関税響く町工場 両首脳に注文も

この日、トランプ氏と高市首相は、米国の関税措置を巡る日米合意の着実な履行で合意。相互関税は事前通告された２５％から１５％へ引き下げられているが、従来よりも高い関税率が企業の重荷となったままだ。

東京都大田区にある約１０００の町工場が加盟する「大田工業連合会」の広瀬安宏会長（６５）によると、トランプ政権の関税政策が打ち出されて以降、各工場の取引は低調だという。広瀬会長は「今回の会談で問題は落ち着くと前向きに捉えたい。首相にはトランプ氏と対等に渡り合える関係を築いてほしい」と望んだ。

パレスチナ自治区ガザの停戦合意を主導するなど、各地の紛争和平に関わろうとしているトランプ氏への要望も出た。昨年、ノーベル平和賞を受賞した被爆者団体の全国組織「日本原水爆被害者団体協議会」の代表理事・家島昌志さん（８３）は、「大国の大統領として世界の市民や平和のことを考え、実際に広島や長崎を訪れて被爆者の話を聞き、核の恐ろしさを理解してほしい」と求めた。