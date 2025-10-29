「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）

ブルージェイズのシュナイダー監督が試合前の会見に臨み、米メディアから珍質問が飛んだ。

「（タイブレークの）ゴーストランナーのように、長年のルールを変更する野球界の姿勢について。１試合につき故意四球は１回までというルールが導入されたら賛成ですか？反対ですか？」という質問。指揮官は「考えたこともなかった」と前置きした上で「故意四球は野球の一部。正直、そのルールについては考えたことがなかった。うちの選手がやられてるのは見てるけどね。もしそんなルールができるなら、『先発投手が降板したら打席に立てない』っていうルールも作るべきじゃないか」とジョークを交えつつ切り返した。会見場はほっこりとした空気に包まれた。

前日にドジャース・大谷翔平投手を４打席連続で敬遠した。第９打席も申告敬遠こそしなかったが、ストレートの四球で歩かせた。米メディアの質問はその部分を指摘していると見られ、シュナイダー監督も大谷の二刀流起用を例に挙げて切り返した。

さらに「ショウヘイに対して初回からはやらないですよね？」という質問に「まだ決めていない」と語ったシュナイダー監督。打たせるべきか、歩かせるべきか−。選択を迫られる第４戦になりそうだ。また第３戦でわき腹を痛めたスプリンガーがスタメンを外れた。