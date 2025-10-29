醍醐虎汰朗＆中川大輔W主演！ 幻想的な大人の恋描く『ifの世界で恋がはじまる』11.20スタート
醍醐虎汰朗と中川大輔がダブル主演するドラマ『ifの世界で恋がはじまる』が、11月20日より、MBSにて毎週木曜25時29分、tvkにて同25時に放送されることが決まった。併せて、2人の恋を予感させるティザービジュアルとスーツ姿のソロビジュアルが解禁となった。
【写真】醍醐虎汰朗＆中川大輔、スーツ姿のソロビジュアルも 意味深な表情にも注目
2019年にキャラ文庫（徳間書店）より出版された海野幸の同名小説を実写ドラマ化する本作は、純愛×パラレルワールドのラブストーリー。
技術職から営業部に異動して1年。専門知識はあるが口下手な加納彰人（醍醐虎汰朗）は、職場になじめず孤独な日々を送っていた。同期で営業部のエース・大狼誠司（中川大輔）とは、あるトラブルをきっかけに関係がこじれてしまい、憧れと劣等感の狭間で揺れている。
ある満月の夜、彰人はふらりと立ち寄った神社で、古びた鏡を見つける。そこには「この鏡を見た人のなりたい姿が現れ、いつか本当にその姿へたどりつける」と書かれていた。その言葉に導かれるように、彰人は「大狼と対等に笑いあえるような、そんな自分になりたい」と願う。
すると突然、霧が立ち込め、“理想の自分”が生きる並行世界へと迷い込んでしまった。目覚めた彰人を待っていたのは、気さくに声をかける同僚や、熱っぽい視線を向けてくる大狼―昨日までとは一転、彰人にとって居心地の良い世界で？
夢のような日々の中で、彰人は自分の本当の気持ちと向き合い始め、やがて元の世界で見落としていた大切なものに気づいていく。理想と現実の狭間で揺れる想いの行方は―。不器用で愛おしい―、すれ違う2人の再構築ラブストーリー。
技術部から営業部に異動し、部内で浮いている27歳・加納彰人役には醍醐虎汰朗。営業部のエースで誰とでも自然に距離を縮めることができる大狼誠司役には中川大輔。監督は針生悠伺、脚本は下亜友美のタッグで描く。
醍醐虎汰朗は「特別な人物を演じるというより、1人の人間として、その時々の感情に丁寧に向き合いながら、“そこに生きる”ことを大切にしたいと思っています」、中川大輔は「パラレルワールドという設定が、主人公たちの恋愛をより複雑で深いものにし、物語をさらに面白くしていると思いました。台本を読むたびにドキドキが止まりません！」とコメント。
原作者の海野幸は「ドラマ化のご連絡をいただいたとき、電話口で『まさかそんな、信じられません』『まだ信じられませんね』『すみません、まだ信じてません』という発言を執拗に繰り返してしまいましたが、さすがに実感が湧いてきてドキドキしております」としている。
ドラマ『ifの世界で恋がはじまる』は、11月20日より、MBSにて毎週木曜25時29分、tvkにて同25時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■醍醐虎汰朗
同性に恋愛感情を抱く役を演じるのは、今回が初めての経験です。
本作は恋愛がテーマではありますが、技術職から営業職へ異動した彰人が、不器用ながらも人との関わりの中で、少しずつ成長していく物語でもあります。
特別な人物を演じるというより、一人の人間として、その時々の感情に丁寧に向き合いながら、“そこに生きる”ことを大切にしたいと思っています。
もちろん、キュンとするシーンもたくさんありますので、ぜひ楽しんで観ていただけたら嬉しいです！
■中川大輔
パラレルワールドという設定が、主人公たちの恋愛をより複雑で深いものにし、物語をさらに面白くしていると思いました。台本を読むたびにドキドキが止まりません！ 現在、撮影の真っ最中で、醍醐くんとのお芝居も本当に楽しく、2人で「今のシーン、よかったね」と声をかけ合いながら撮影しています。
皆さんに素敵な作品をお届けできるよう、最後まで頑張ります。
『イフ恋』、ぜひ楽しみにしていてください！
■針生悠伺監督
並行世界と現実世界、その間で揺れ動く心模様。そんなユニークで繊細な物語の映像化に挑戦させていただけることを嬉しく思っております。キャストやスタッフの皆さんとアイディアを出し合いながら、たくさんの人の心に届けられる素敵なドラマを完成させたいと思います。
■原作者・海野幸
ドラマ化のご連絡をいただいたとき、電話口で「まさかそんな、信じられません」「まだ信じられませんね」「すみません、まだ信じてません」という発言を執拗に繰り返してしまいましたが、さすがに実感が湧いてきてドキドキしております。ドラマスタッフの皆様、俳優陣の皆様、出版社の皆様、ご協力くださったすべての方々に感謝申し上げます。原作者として放送を楽しみにしております！
