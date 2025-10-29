『WIND BREAKER』“防風鈴”水上恒司×木戸大聖×綱啓永×JUNONのクロストーク映像公開！
映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』より、主演の水上恒司をはじめ、木戸大聖、綱啓永、JUNON（BE:FIRST）ら＜防風鈴＞の1年生キャスト4人による“クロストーク映像”が公開された。
【動画】水上恒司×木戸大聖×綱啓永×JUNONのクロストーク映像
累計発行部数1000万部突破の漫画を実写映画化する本作。監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』など、新たな青春映画を生み出してきた萩原健太郎、脚本は『ハケンアニメ！』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した政池洋佑が務める。
ケンカだけが取り柄の孤独な高校生・桜遥。不良の巣窟と恐れられる風鈴高校のてっぺんをとるため街にやってくるも、風鈴高校の生徒たちは＜防風鈴＝ウィンドブレイカー＞と呼ばれ、街を守る存在へと変貌を遂げていた。桜は戸惑いながらも防風鈴のメンバーとして、仲間と共に街を守るための戦いに身を投じていく。
2月から4月にかけて全編沖縄ロケで撮影された本作。キャスト陣は同じ宿泊場所で寝食を共にし、絆を育みながら濃密な時間を過ごした。解禁となったクロストーク映像は、そんな仲むつまじい関係性がそのまま垣間見える、笑いと熱気に満ちた映像となっている。
撮影の合間に行われた今回のトークでは、主人公・桜遥（さくらはるか）役の水上、楡井秋彦（にれいあきひこ）役の木戸、蘇枋隼飛（すおうはやと）役の綱、そして杉下京太郎役のJUNONが、それぞれ劇中衣装のまま集結。原作への愛や撮影秘話、アクションへのこだわり、さらには沖縄でのオフタイムまで、笑いの絶えないトークが展開された。
綱は「もともと大好きな作品で、特に蘇枋が好きだった。演じられるなんて夢のよう」とオファーを受けた際の感激を語り、JUNONも「初めての作品で杉下を演じることになって、びっくりしました」と初挑戦の裏側を明かす。水上は「二次元を三次元でどう再現するか悩みました。でもやると決めたからには“拳で対話する”覚悟で挑みました」と真剣な眼差しで語り、木戸は「楡井は力は弱いほうだけど、その中で彼の強い部分をどう表現するかすごく悩んだ」と役への向き合い方を吐露した。
注目ポイントについての話題になると、綱は即答で「アクション！」と笑顔。「みんな本気で練習していたから、アクションシーンが超楽しみ」と胸を張る。水上は“桜の髪型”へのこだわりを語り、「2週間に1回ブリーチか白染めをしていた」と苦労を明かした。木戸は「防風鈴と獅子頭連、それぞれのチームの“ぶつかり方の違い”をぜひ見てほしい」と熱く語り、現場の温度をそのまま伝える。
また、沖縄ロケのオフの過ごし方の話題では、綱＆JUNONが海へ出かけたり、木戸の“水族館での意外な買い物”トークで爆笑が起こる一幕も。さらに「自分にとってのヒーローは？」という質問には、JUNONの回答に主演・水上が「合格です！」と即ツッコミ。果たしてJUNONは何と答えたのか？
映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』は、12月5日より全国公開。
