高市首相ものまねがプチブーム!? クオリティに驚きの声「本人すぎる」「爆笑」
今月初旬に自民党新総裁に選ばれた高市早苗氏が先週、女性として初めて日本の総理大臣に選出された。そんな高市氏が戦った総裁選前後より、芸能人の間でにわかに“プチブーム”になっているのが、高市氏ものまねだ。今回は、これまでものまねの腕に覚えのあるタレントらが挑戦してきた、新首相のものまねをチェック！
■ キンタロー。
これまでもさまざまな奇抜なものまねでファンを喜ばせてきたキンタロー。は、「#やりはじめて1日目の高市早苗首相」と、急ピッチで仕上げたものまねを自身のインスタグラムで披露した。ショートカットのウィッグを付けてブルーのジャケット、なぜかシルバーのインナーを身につけた彼女が、カメラ目線で表情を作っている。
キンタロー。が披露した最新のモノマネに、ファンからは「仕事が早い」「誰かわからんかったww」などの反響が寄せられる一方、ジャケットの下に着たシャツには「衣装のアンダーがトゥームレイダーw」といったツッコミも相次いでいる。
■ 金原早苗
一方、総裁選前後より高市氏ものまねを披露していたのは、お笑いタレントでよしもと新喜劇座員の金原早苗。金原は高市氏が総裁選に勝利して以後、「高二早苗」として『せやねん！』（MBS／毎週土曜9時25分）などに出演している。先日には、高市首相姿で商店街に佇むシュールな光景を公開していた。
首相に選出された日には「高市早苗さん！！！ 第104代首相選出、おめでとう御座います」と祝福し、再び高市氏のものまね姿を公開。自民党と日本維新の会が連立することで合意した前日には、日本維新の会の吉村代表風の謎の男（よしもと新喜劇の信濃岳夫）との連立（？）を表明していた。
■ Aマッソむらきゃみ
『女芸人No.1決定戦 THE W』（日本テレビ系）準優勝などの実績を誇るお笑いコンビ・Aマッソのむらきゃみは、高市氏が自民党新総裁に選出された直後にものまねを披露。相方の加納がエックスで「きゃみ、高市早苗いけます！！！」と関係各所にアピールし、真っ青なスーツ姿に真珠のネックレス、黒いショートカットで笑顔を見せるむらきゃみの姿を公開した。
コメント欄には「これは似とるわwww」「爆笑」「本人すぎる」「ワロタ」といった声が寄せられている。
■ 清水ミチコ
首相選出、総裁選出よりはるか前に高市早苗氏のものまねを完成させていたのが、清水ミチコだ。何年も前から披露しており、高市氏自身、昨年末にエックスで「先週は、ダンナさんが見付けた清水ミチコさんの私のモノマネ動画に爆笑しました」「議員会館に来られたお客様が『早苗さんは少し太ったのかな…と思って見ていて、最初はモノマネだと気付かなかった』と仰るほど、マジで似ていました」と、驚いた様子。
そんな高市氏本人からも“公認”をもらったと等しい清水は、先週には自身のYouTubeで高市氏の総裁就任記念として、今年1月の公演「清水ミチコのひとり万博 」での高市氏に扮した場面を公開。そっくりなしゃべり方には武道館の観客も爆笑し、コメント欄でも「高市さん似すぎ」「いやぁ〜高市総裁はホントにそっくり!! さすが天才」といった称賛が寄せられた。
■ ホリ
ものまね芸人のホリは、エックスで高市氏ものまねを披露。高市氏が総裁選当日に着ていた青色のドレスと同じ色の服をジャケットをまといメークを施している。これまで木村拓哉など数々の有名人のものまねを披露し、そのクオリティの高さでファンを驚かせてきたホリだが、今回のものまねには納得していないようで、「やっぱり無理です できません 自分の母親になりました」とコメント。別の動画では、高市氏の就任あいさつで5回連呼して話題になった「働いて」をひたすら繰り返していた。
ファンからは「眉毛の角度、もっと鋭くても大丈夫です！」「いや、いけてます！ 鼻筋に白い線入れてください」「僭越ながら 浜口京子さんにクリソツです！ 気合だ気合だ気合だ！」などと書き込まれていた。
