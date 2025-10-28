ピーアップの次期スマホ「Mode1 Pocket MD-07P」が登場へ！

既報通り、携帯電話ショップ「テルル」などを運営するピーアップ（P-UP）の関連会社であるP-UP Worldが展開する「Mode1」ブランドの次期モデルを近く投入すると公式X（旧：Twitter）アカウント（ @Mode1JP ）においてティザーを投稿しました。キーワードは「P」としており、少しだけ次期モデルと見られる製品の一部が映し出されています。

一方、新たにBluetoothの認証団体であるBluetooth SIGは28日（現地時間）、このMode1ブランドの次期モデルと見られる未発表なスマートフォン（スマホ）「Mode1 Pocket（型番：MD-07P）」が2025年10月28日（火）付で認証を通過していることを公開しています。また同社 商品開発室 室長の梅澤 俊之氏が自身のXアカウントにてこの次期モデルを利用していることを投稿しており、胸ポケットにもすっぽり収まっている様子を写真で投稿しています。

キーワードの「P」から製品名のMode1 Pocketとも合致し、これまでティザー画像より本体の幅がかなり狭いことから2021年10月に発売された既存の小型スマホ「Mode1 GRIP（型番：MD-05P）」の後継機種となる可能性が予想されていましたが、製品名に“Pocket”と付けられるようなスレート（板）状の小型スマホになることが明らかになりました。なお、ティザーに描かれている画像にはこれまでの機種で採用してきたカーボン調のリアパネルが継承されていることが示されています。


ピーアップでは日本のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）としてMode1シリーズを2015年より展開しており、初代「Mode1（型番：MD-01P）」やレーシングマシンをイメージしたデザインの「Mode1 RS（型番：MD-03P）」や「Mode1 RR（型番：MD-04P）」、超縦長の小型5インチサイズのMode1 GRIP、そしてガラホとして「Mode1 RETRO（型番：MD-02P）」と「Mode1 RETROII（型番：MD-06P）」というように定期的に新製品を投入しています。

そうした中で今回、新たに小型スマホとなるMode1 Pocket MD-07Pが投入されることになります。Bluetooth認証からMediaTekのBluetooth ControllerやBT Hostが利用されていることからチップセット（SoC）はMediaTek製が用いられることになりそうで、リアカメラはデュアル構成になるようです。なお、これまでと同様にオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として販売されることになると思われます。





記事執筆：memn0ck


