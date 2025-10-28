未発表なピーアップの次期スマホは胸ポケットにすっぽり収まる小型モデル「Mode1 Pocket」に！型番「MD-07P」がBluetooth認証通過
|ピーアップの次期スマホ「Mode1 Pocket MD-07P」が登場へ！
既報通り、携帯電話ショップ「テルル」などを運営するピーアップ（P-UP）の関連会社であるP-UP Worldが展開する「Mode1」ブランドの次期モデルを近く投入すると公式X（旧：Twitter）アカウント（ @Mode1JP ）においてティザーを投稿しました。キーワードは「P」としており、少しだけ次期モデルと見られる製品の一部が映し出されています。
キーワードの「P」から製品名のMode1 Pocketとも合致し、これまでティザー画像より本体の幅がかなり狭いことから2021年10月に発売された既存の小型スマホ「Mode1 GRIP（型番：MD-05P）」の後継機種となる可能性が予想されていましたが、製品名に“Pocket”と付けられるようなスレート（板）状の小型スマホになることが明らかになりました。なお、ティザーに描かれている画像にはこれまでの機種で採用してきたカーボン調のリアパネルが継承されていることが示されています。
ピーアップでは日本のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）としてMode1シリーズを2015年より展開しており、初代「Mode1（型番：MD-01P）」やレーシングマシンをイメージしたデザインの「Mode1 RS（型番：MD-03P）」や「Mode1 RR（型番：MD-04P）」、超縦長の小型5インチサイズのMode1 GRIP、そしてガラホとして「Mode1 RETRO（型番：MD-02P）」と「Mode1 RETROII（型番：MD-06P）」というように定期的に新製品を投入しています。
そうした中で今回、新たに小型スマホとなるMode1 Pocket MD-07Pが投入されることになります。Bluetooth認証からMediaTekのBluetooth ControllerやBT Hostが利用されていることからチップセット（SoC）はMediaTek製が用いられることになりそうで、リアカメラはデュアル構成になるようです。なお、これまでと同様にオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として販売されることになると思われます。
新型Mode1そろそろ発表致します。シェル型を期待した方ごめんなさい。今回は板型です。 pic.twitter.com/T3xLyGbLxa— 梅澤俊之 (@Toshiyuki_ume) October 24, 2025
ユニクロの長Tでロードテスト中！新型何処でしょうか？ pic.twitter.com/Q030s7yGj9— 梅澤俊之 (@Toshiyuki_ume) October 25, 2025
