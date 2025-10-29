八女茶の魅力をイギリス・ロンドンへ。福岡県は28日から、イギリスの「茶バイヤー」を招き、八女市の視察を行っています。果たして「紅茶の国」のバイヤーの反応は。

福岡県八女市のお茶の販売店を訪れたのは、イギリスからやってきた2人の「茶バイヤー」です。



農林水産物の輸出拡大を図る取り組みの一環で県が招きました。関係者と一緒に28日から3日間、5つの視察先を回ります。

■牛島製茶・牛島啓太 社長

「八女茶は品質を最も重視しています。ほかの産地は4回摘んでいるかもしれないけれど、八女は1回か2回しか摘んでいません。」



「茶バイヤー」たちは、生産のこだわりなどについて説明を受けた後、収穫した茶葉が製品となるまでの行程を見学し、興味深げに動画を撮るなどしていました。

日本を訪れる外国人観光客の増加を背景に、抹茶や煎茶など日本茶の人気は世界中で高まっています。日本茶輸出促進協議会によりますと、ことし8月の輸出額は前年同期比でおよそ2.3倍となっています。中でもアメリカ向けの輸出はおよそ2.4倍、EU向けはおよそ1.9倍に伸びていて、人気の高さがうかがえます。

視察を受け入れた牛島製茶でも、コロナ前と比べると店を訪れる海外客は10倍以上になったといいます。



■牛島社長

「八女茶を通じて、ここまで海外の人とつながれるのは、これこそ八女茶の魅力ではないかと思います。」

移動中には「茶バイヤー」が驚く場面もありました。カメラを向けていたのは、用水路を流れる澄んだ水です。担当者はすかさず、この環境もおいしいお茶ができる要因だと説明します。



茶畑の視察では、青々と茂る葉を前にして品種や農薬などについて次々に質問が上がりました。



■コミンズ・ティー バイヤー ミシェル・コミンズさん

「品種は何種類ですか。」

■牛島社長

「5種類ぐらいがメインではないかと思います。」



■キュリアス・ティー バイヤー ソフィー・ベブンボウさん

「牛島さんの熱意や、どれだけ手をかけているか学ばせてもらいました。いい話を直接聞かせてもらい、八女に対しての思いも聞かせてもらえたので、ありがたかった。」



産地の魅力がしっかり伝わったら、いよいよ試飲です。



■バイヤー

「深みがある。」

■ミシェル・コミンズさん

「コクと深みがある。八女茶の魅力は、きれいな川などすばらしい環境だと思います。自然にリスペクトを持っていることに感銘を受けました。」



この日、白茶と玉露ほうじ茶を買い付けた「茶バイヤー」。11月、イギリス・ロンドンのミシュランガイド2つ星の高級レストランで行われる食事会で現地の飲食店関係者に提供し、八女茶の味わいと魅力を発信するということです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月28日午後5時すぎ放送