夏が去ってようやく秋めいてきたかと思いきや、早くも10月が終わり、冬へと向かおうとしている。2025年秋クールのドラマも、すべて出揃ったところだ。多彩なラインナップを俯瞰してみると、そこにはさまざまな共通点や面白さが見えてくるだろう。ここではそのうちのひとつである、1993年生まれのふたりの俳優の活躍にフォーカスしてみたい。『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の竹内涼真と、『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／以下、『もしがく』）の菅田将暉である。

竹内が夏帆とダブル主演を務める『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、1組の男女の関係を物語の中心に据えたロマンスコメディだ。「料理は女が作って当たり前！」などという、いまどき珍しい亭主関白的な考えを持つ海老原勝男（竹内涼真）と、そんな彼の理想どおりの女性を演じることに全力をかけてきた山岸鮎美（夏帆）の関係性の変化と成長を描いていく。

この令和の時代とあっても、前時代的な価値観を持つ男性キャラクターというのは、映画やドラマにたびたび登場する。何が彼らをそうさせるのか。本作の勝男もまた彼らの多くと同様に、自分が時代遅れで、滑っていることに気がついていなかった。放送がはじまったばかりの頃は呆気に取られ、思わず引いてしまったほどである。そしてこれを竹内が気持ちのいいくらい軽快に演じるものだから、勝男の“イタさ”はより強く私たちに印象付けられることになる。はっきりいってこれは、かなりの嫌われ役だろう。鮎美の視点に立てば、悪役にすら思えるほどだ。

けれどもそこは、竹内の演技の軽快さが功を奏した。この軽快さは勝男の“イタさ”を際立たせるとともに、彼が持つ根の純粋さにも説得力を与えることとなった。その結果、いまは多くの視聴者が、価値観をアップデートし、人間として生まれ変わろうとしている勝男を応援するかたちとなっている。竹内の清々しい妙演あってこそだ。

■『もしがく』菅田将暉の振り切った熱演が作品を動かす “嫌われ役”といえば、『もしがく』の菅田も同様だろう。これは三谷幸喜が脚本を手がける、1984年の渋谷を舞台とした青春群像劇だ。「八分坂」という架空の町にあるWS劇場に、久部三成（菅田将暉）という人物がやってきたことから物語ははじまった。いまは個性的な面々とともに劇場再建のため、W・シェイクスピアの『夏の夜の夢』を上演しようとしているところ。“三谷ワールド”炸裂である。

久部は非常に野心的で情熱的な男だ。かの蜷川幸雄に憧れ、自身の演劇観を守るためならば仲間たちとの衝突も辞さない。第1話の冒頭からものすごい形相で怒りながら自身の演劇論をまくしたて、灰皿を手に振りかぶった際には、さすがに多くの視聴者が引いたのではないだろうか。まさに彼が嫌われているのを目の当たりにした。

菅田は振り切れるほどの熱演に徹し、なかば強引に座長として『もしがく』を率いてきた。最初の頃はひとりだけ浮いていたものである。竹内の非常に軽快な妙演とは対照的な、お茶の間の私たちまでをも圧倒する熱演だ。しかし、彼のこの熱演に周囲の者たちも呼応するように、作品全体が熱を帯びてきた。いまでは頼もしさすら感じているのは私だけではないだろう。

この秋ドラマにおける1993年生まれのふたりの俳優の共通点は、なかなかにイタい嫌われ役、というものが挙げられそうだ。けれどもすでにそれは過去の話で、彼らや周囲の者たちに変化が起きているし、一周回ってクセ（好き）になっている視聴者も少なくないだろう。どれくらい先のことまで見越して、彼らは演技プランなるものを立てていたのか。それは分からない。個々の持つ演技者としてのセンスによって生まれた演技スタイルなのか。ともあれ、相応の経験値がなければ実現はしないだろう。さすがは主演俳優としての器を持つふたりである。“嫌われ役”としてスタートしながら、私たちを魅了しているのだから。

さて、この秋ドラマに出演している1993年生まれの俳優は、竹内と菅田だけではない。『もしがく』には神木隆之介もいるし、『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）で闇バイトの指示役を演じて新境地を開拓している志田未来も1993年生まれだ。それから、『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）で主演を務めている間宮祥太朗もそう。地上波ではないが、秋口に配信がはじまった『MISS KING / ミス・キング』（ABEMA）の主演・のんもそうである。また別の機会に、この者たちの活躍にもきちんと言及したい。そこには竹内と菅田とはまた別の、面白い共通点があるはずである。（文＝折田侑駿）