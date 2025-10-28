「カンペールラボ」初のバッグコレクションを発売　アクセサリーライン拡充

スペインのシューズブランド「カンペール（CAMPER）」が展開するエクスクルーシブライン「カンペールラボ（CAMPERLAB）」が、初のバッグコレクションを発表した。表参道のセレクトショップ「アディッション アデライデ（ADDITION ADELAIDE）」などのセレクトショップで順次取り扱うほか、11月上旬からカンペールラボ公式オンラインストアで販売する。また、10月30日まで新宿フラッグスで開催しているポップアップでも展開している。

【画像をもっと見る】

アクセサリーラインの拡充にともない登場したバッグコレクションは、レディ・トゥ・ウェアやフットウェアを引き立てる「ルンシ（Lunssi）」、「キルイェ（Kirje）」「タック（Takku）」の3型。スペインブランドならではの大胆なクリエイティビティと型破りなデザインを体現したという。

トップハンドルバッグのルンシはフィンランド語で「ランチ」を意味し、ブラックとピスタチオグリーンの2色で展開。柔らかく歪んだフォルムに、ハンドブラッシュで擦れ加工を施した。価格は各12万1000円。

フィンランド語で「手紙」を意味するキルイェは、封筒を連想させる角張った形状で、ダメージ加工を施したスエード生地を使用。バックルを両サイドに付属した調整可能なショルダーストラップを備える。ブラウンと、アディッション アデライデ限定のホワイトの2色で、価格は各8万9100円。

タックは今シーズン登場した「Fluffy」シリーズのアイテムで、ブラックとピスタチオグリーンの2色。価格は各6万500円。

◾️ポップアップ

開催期間：2025年10月30日（木）まで

営業時間：11:00〜21:00

会場：新宿 FLAGS 2階 イベントスペース

所在地：東京都新宿区新宿 3-37-1