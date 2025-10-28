オーソモルが「錠剤 × ドリンク」サプリの1日サイズをコンビニで発売

ドイツ発サプリメントブランド「オーソモル（Orthomol）」が、ドリンクと錠剤を組み合わせたサプリメント「オーソモル マルチビタミン＆ミネラル」の1日分サイズ（20mL+1錠 990円）を発売する。2025年下旬から、国内のコンビニエンスストアを中心に取り扱う予定だ。

オーソモルは、1991年にドイツの医師と薬剤師監修のもと誕生したサプリメントブランド。国際食品安全基準「ISO22000」および「HACCP認証」を取得した設備で製造された、栄養学と科学的知見に基づいた製品を世界40ヶ国以上で展開。韓国のK-POPアイドルの愛用などで話題を集め、観光で訪れた日本人からも支持を得て、2023年12月に日本に初上陸した。

オーソモル マルチビタミン＆ミネラル は、20種類以上の栄養素を独自の黄金比でブレンド。日本での展開アイテムは、「ビタミンD」や「ビタミンB群」などの日本人に不足しがちだという栄養素を追加で配合した。国内外で1週間分や1か月分のサイズは展開されてきたが、日本発の取り組みとして日本人のライフスタイルや日々の習慣を考慮して、1日分サイズを展開する。

さらに、生活リズムに悩む現代人に寄り添う身近なインフラとして、日本のコンビニエンスストア市場への参入を決めた。生活に密着した“コンビニ”という場を通して、健康を努力ではなく、センスのある選択によってデザインできる未来を目指し、「健康をファッションのように楽しむ未来」を提案していくという。