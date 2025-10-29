本日10月29日（水）よる10時〜（※プロ野球日本シリーズ中継のため、放送時間が変更になる可能性がございます）第4話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

第1話はTVerでの再生数が300万回を突破（計測期間：10月8日〜10月24日、TVerにおけるVODのみの番組動画再生数 ※TVer DATA MARKETING調べ。リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外、放送局キャッチアップサービスと他社プラットフォームなどは除外）。第2話以降もランキング常連と好調で、TVerでのお気に入り登録者数は約76万人に（※10月28日現在）。先週放送の第3話では、城之内星（阿部来叶）と林田大介（佐野勇斗）との別れのシーンにSNSでは感動の声が。

そして本日放送の第4話は、身を寄せるあてのない八神結以（桜田ひより）と大介が、大介の元カノ・香坂莉里（影山優佳）の元に逃げ込むところからスタート。はじめは戸惑いを見せた莉里だが、結以の困っている様子を見て2人を受け入れる。

今まで監視された生活を送ってきた結以には、“自由になったらやってみたいこと”がたくさんあった。それを聞いた莉里と大介は、その夢を一緒にかなえようと提案。街はハロウィーン一色。そこに乗じて仮装のコスチュームに身を包み、街に繰り出すことに！

ガン（志田未来）の助けも得て、ゲームセンターや回転寿司・ファミリーレストランなど、結以はこれまで味わったことのなかった“初めての青春”を体験することに。しかし結以の父・八神慶志（北村一輝）は、大介の名前や背格好の情報を捜索サイトで公開。2人の知らないうちに、懸賞金目当ての捜索争いはますます過熱していく…。

大はしゃぎの結以とその姿をほほ笑ましく見つめる大介と莉里。結以が夢のような時間を過ごす中、結以と大介の元にはこれまでで一番の危険が迫っていた…！

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

毎週水曜よる10時〜11時放送

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 郄塚大夢（INI）

／志田未来／松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【主題歌】家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

