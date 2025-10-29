　29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円高の5万660円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

53270.84円　　ボリンジャーバンド3σ
51379.89円　　ボリンジャーバンド2σ
50660.00円　　29日夜間取引終値
50219.18円　　28日日経平均株価現物終値
49940.00円　　5日移動平均
49488.95円　　ボリンジャーバンド1σ
48965.00円　　一目均衡表・転換線
47598.00円　　25日移動平均
47590.00円　　一目均衡表・基準線
45707.05円　　ボリンジャーバンド-1σ
44052.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
43976.93円　　75日移動平均
43816.11円　　ボリンジャーバンド2σ
42425.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41925.16円　　ボリンジャーバンド3σ
40025.25円　　200日移動平均


