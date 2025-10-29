日経225先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円高の5万660円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
53270.84円 ボリンジャーバンド3σ
51379.89円 ボリンジャーバンド2σ
50660.00円 29日夜間取引終値
50219.18円 28日日経平均株価現物終値
49940.00円 5日移動平均
49488.95円 ボリンジャーバンド1σ
48965.00円 一目均衡表・転換線
47598.00円 25日移動平均
47590.00円 一目均衡表・基準線
45707.05円 ボリンジャーバンド-1σ
44052.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
43976.93円 75日移動平均
43816.11円 ボリンジャーバンド2σ
42425.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41925.16円 ボリンジャーバンド3σ
40025.25円 200日移動平均
株探ニュース
