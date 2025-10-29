TOPIX先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント高の3303.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3403.24ポイント ボリンジャーバンド3σ
3337.14ポイント ボリンジャーバンド2σ
3303.50ポイント 29日夜間取引終値
3291.20ポイント 5日移動平均
3285.87ポイント 28日TOPIX現物終値
3271.05ポイント ボリンジャーバンド1σ
3241.00ポイント 一目均衡表・転換線
3204.96ポイント 25日移動平均
3196.00ポイント 一目均衡表・基準線
3138.87ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3118.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3082.14ポイント 75日移動平均
3072.78ポイント ボリンジャーバンド2σ
3006.68ポイント ボリンジャーバンド3σ
2978.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2853.82ポイント 200日移動平均
株探ニュース
