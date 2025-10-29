　29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント高の3303.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3403.24ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3337.14ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3303.50ポイント　　29日夜間取引終値
3291.20ポイント　　5日移動平均
3285.87ポイント　　28日TOPIX現物終値
3271.05ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3241.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3204.96ポイント　　25日移動平均
3196.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3138.87ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3118.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3082.14ポイント　　75日移動平均
3072.78ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3006.68ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2978.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2853.82ポイント　　200日移動平均


