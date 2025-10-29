　29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の719ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

787.14ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
771.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
771.14ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
758.19ポイント　　75日移動平均
755.15ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
754.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
739.16ポイント　　25日移動平均
733.00ポイント　　一目均衡表・基準線
727.60ポイント　　5日移動平均
723.17ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
722.38ポイント　　28日東証グロース市場250指数現物終値
719.00ポイント　　29日夜間取引終値
715.00ポイント　　一目均衡表・転換線
710.23ポイント　　200日移動平均
707.18ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
691.18ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース