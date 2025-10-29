グロース先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の719ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
787.14ポイント ボリンジャーバンド3σ
771.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
771.14ポイント ボリンジャーバンド2σ
758.19ポイント 75日移動平均
755.15ポイント ボリンジャーバンド1σ
754.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
739.16ポイント 25日移動平均
733.00ポイント 一目均衡表・基準線
727.60ポイント 5日移動平均
723.17ポイント ボリンジャーバンド-1σ
722.38ポイント 28日東証グロース市場250指数現物終値
719.00ポイント 29日夜間取引終値
715.00ポイント 一目均衡表・転換線
710.23ポイント 200日移動平均
707.18ポイント ボリンジャーバンド2σ
691.18ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
