『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が10月20日に放送され、タレントのベッキーがゲームで負けたあのちゃんに対する罰ゲームが「甘すぎる」と苦言を呈するシーンがあった。

【映像】あのちゃんが飲んだ罰ゲームのショット

番組では、人気企画『スナックあの』でゲーム大会を実施。オズワルド・伊藤俊介が進行を務め、JO1・金城碧海、錦鯉・長谷川雅紀、ベッキーが“あのママ”と一緒に様々なゲームに挑戦した。

「〇〇なポーズ」とお題を出して、出された人が体で表現する“即レス！ポーズゲーム”では、微妙なポーズで3回目のアウトとなったあのちゃんが罰ゲームを受けることに。

罰ゲームでは、謎の粒々が入ったグラスを一気飲み。得体の知れない見た目に「最悪」「なんか気持ち悪い」と怯えていたものの、勢いよく口に入れたあのちゃんはまんざら嫌でもない様子。

中身がパチパチキャンディだったことを知ったベッキーは「え、ちょっと待って」「全然罰ゲームじゃないじゃん」と猛抗議する。

伊藤は「何個か用意されてて、たまたまパチパチの順番があのちゃんに…」と説明するが「全然罰ゲームになってないもん」「ダメじゃん」と他の出演者からは大クレーム。

さらに伊藤が「痛いだろ？口の中」とフォローするも、あのちゃんは笑顔で「美味しい」と一言。共演者たちが「え？どういうこと？」と困惑するなかベッキーは「この番組はあのちゃんに甘すぎる！」と声を荒げ、「あなた方がモンスターを育ててるんですよ！」とスタッフらにまくしたてた。

あのちゃんも「人によっては痛いかも」と説明するが、ベッキーに「あのちゃんは？」と聞かれると再び「美味しい」と答え、呆れられていた。

（あのちゃんねる）