【MLB】ドジャースーブルージェイズ（10月27日・日本時間10月28日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、逆方向豪快弾→“勝ち確定”ポーズ

10月27日（日本時間10月28日）行われたワールドシリーズ第3戦、ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った逆方向弾が話題となっている。

ドジャース1点のビハインドで迎えた7回裏・1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、4番手セランソニー・ドミンゲスが投じた初球、97.6マイル（約157km/h）の速球をフルスイング。快音とともに左中間方向へと高々と舞い上がったこの打球は、時速107.8マイル（約173.5km/h）でそのまま鋭く伸び続けることに。すると、打球を見届けた大谷は、喜びを爆発させるかのように、一塁ベースへ向かうと右腕を突き上げ、何度も力強い雄叫びを上げたまま一塁から三塁まで、全身で喜びを表現しながら絶叫しつつダイヤモンドを駆け巡った。その熱気に満ちたベースランニングは、大きな一打の価値を物語っていた。ファンからは「カッコよすぎ」「鳥肌立った」「痺れるな…」「勝ち確定演出」といった様々な反響が巻き起こることになった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images