【専門家の目｜太田宏介】鹿島と柏の優勝争いは佳境へ

J1リーグは残り3試合と佳境を迎えている。

第35節では首位の鹿島アントラーズがFW鈴木優磨の土壇場弾で京都サンガF.C.に追い付き勝ち点を積み上げたなか、元日本代表DF太田宏介氏が優勝争いを展望している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

鹿島は京都戦で敗戦濃厚のなか、ラスト1プレーで鈴木が押し込み同点。1-1で引き分けたものの勝ち点を67に伸ばし、横浜FCに2-0で勝利した柏レイソルと1差で首位に立っている。

「この勝ち点1が計り知れないぐらい大きい」と太田氏は言及。「今本当に鹿島が1つになって戦っている感がすごい出ている。ああいう試合を落とさないのもそうだし、京都に対して勝ち点3を与えないのも大きい。最後の最後で追いつく勝負強さがまさに鹿島だなと思いましたね」と感嘆していてる。

また次節は残留争いをしている横浜FCとホームで戦うが、「おそらくすごい難しいゲームになると思う。とはいえ残り3試合の中でホーム2試合残っていますし、やっぱり鹿島が有利かなと個人的には感じてます」と展望している。

柏も横浜FCに快勝し、鹿島と勝ち点差1で2位に付けている。太田氏は「これだけ年間通して勝ち続けてきた鹿島と柏が、いわゆる3連敗みたいなことは正直ないと思うので、もう優勝はこの2チームに絞られたと思う」と断言した。

今季、鹿島と同様に柏も監督を交代して臨んでいるが、「結果も去ることながらリカルドのサッカーをあそこまで表現できてまさに生まれ変わった。フィジカル的なサッカーが多いなかで、ある意味特殊なレイソルのスタイルが優勝争いをしているのは、これもまた別の価値があると思います。さらにまだルヴァンもありますからね。仮にここで柏が獲ると、またさらに厄介だなと思う。最後の最後まで面白いですけど、次の試合がキーになる気がします」と解説している。

鹿島は横浜FCと対戦後、アウェー東京ヴェルディ戦を経て、最終節にホームで横浜F・マリノスと対戦。追いかける柏は名古屋グランパス、アルビレックス新潟、そして最後にホームでFC町田ゼルビアと対戦するが、最後まで優勝争いから目が離せない。（FOOTBALL ZONE編集部）