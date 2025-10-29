幼少期には“血が入った注射器”を…名古屋ダルクの56歳男性に迫る MCヒコロヒー「美談化していないVTR作りが良かった」
私たちが普段なかなか窺い知ることのできない世界。そこにはどんな人たちが暮らしていて、どんな人生を送ってきたのか。ディレクターが1人で訪れて“ハートフル”を探すCBCの不定期放送ドキュメンタリー「ハートフルワールド」が、18日から新作4本を4週連続で放送中。11月1日に放送する新作第3弾の舞台は、依存症の回復支援施設「名古屋ダルク」で、スタジオMCのヒコロヒーとともに、知らない世界を届ける。
【写真】最新回は…ダムの中にできた集落に密着
薬物やギャンブルなど依存症からの回復を支援する施設「名古屋ダルク」。出会ったのは、かつて覚せい剤に手を染め、今はダルクのスタッフとして入所者を支える56歳の男性。薬物依存の両親のもとで育ち、幼少期には“血が入った注射器”を洗わされていた。
それでも母親には感謝していると話す男性。更生のきっかけにもなったというその想いとは。
■ヒコロヒー
薬物やアルコール依存の方たちの支援施設に密着しています。私は薬物に手を出す行為そのものを軽蔑しています。しかし生い立ちまで深く迫ることで、考えさせられる部分がありました。綺麗事にせず美談化していないVTR作りが良かったです。
■「ハートフルワールド 名古屋ダルク編」
放送日時：2025年11月1日 午後5時〜5時30分（CBCローカルエリア放送）
出演：ヒコロヒー
配信：TVer 11月2日 正午〜11月16日 正午
「ABEMA」「U-NEXT」「Amazon Prime Video」「Hulu」では11月7日正午より順次見逃し配信スタート
