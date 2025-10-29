日本テレビの河出奈都美アナウンサーが２７日、自身のインスタグラムを更新。最新コスプレショットを公開した。

「シューイチ『まじっすか』の新企画『ふん装グランプリ』ご覧いただけましたか！？」と投稿し、感想をつづった河出。続けて、「そして『進行なのにコスプレする必要ある？』というツッコミが聞こえます、その通りです！！『でも、今年はエヴァ３０周年なんだからやるなら今しかない！』と思い、コミケでの綾波レイに引き続き、同じ作品の惣流・アスカ・ラングレーをやらせていただきました！」と記し、青の瞳が印象的な制服姿のコスプレオフショットを披露した。

「ウィッグはアニメらしい束感と、自然な髪の間を取るのにこだわりました！カラコンも色とデザインが微妙に違うのを何種類も比較して選び抜いたものです。」と河出。「誰も気にしてないと思いながらも、昔から細かいこだわりが強く、妥協できない性格なんです…それゆえ自分の首を絞めるのです…泣」とコスプレーヤーならではの悩みを語った。

「誰がどんな形でやったとしても、見た人を“ワクワクした気持ちにさせてくれる”と出場してくださった皆さんを見て実感いたしました。最高のエンターテインメントをありがとうございました！」と感謝した河出。この投稿には「カンペキだぁ」「いつもとのギャップにやられました」「素晴らしいクオリティー」「シンジになりたい」などの反応が寄せられた。