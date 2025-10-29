“あぁ寒い…”暖房ぽちっと、急な冷えで“野生の心”失った柴犬に「とうとう自分で」「マスターしちゃいそうな手つき」
寒さの影響か、愛犬がとった思わぬ行動がXに投稿され、表示回数99万件超え、4万9000「いいね！」が付く話題となっている（28日午後6時時点）。
【写真一覧】急な冷え込みに暖房ぽちっと…ストーブ前で座るももちゃん
飼い主（@momonosekaiii）は「急な冷えに野生の心全部持ってかれた犬」というコメントとともに、ももちゃん（メス・7歳）が暖房器具のボタンを押しているかのような写真を投稿。
まるで人間のように暖房を気にする仕草に、投稿には多くの反響が寄せられ「とうとう自分で点けられるようになっちゃった？」「ももちゃんヒーターの操作マスターしちゃいそうな手つきだわ」とツッコミの声が相次いでいた。
また「むせる位大笑いしましたw 先週は晴れ間も多くて暖かかったのに、急に冷え込んできたから仕方ない！」「野生の心より暖かいストーブが大事らしいね」と共感のコメントも多く集まっている。
その後も、同アカウントでは「もう『公園』にすら反応しなくなった犬…」と散歩へ誘う飼い主の声にも反応せず、暖房を凝視するももちゃんの写真がXで話題となっていた。
