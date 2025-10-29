かつてヒロインを務めた2001年度後期の「ほんまもん」（NHK）以来、24年ぶりに朝ドラに帰ってきた池脇千鶴さんは、実に自然体な母として、ヒロインの母・松野フミ役を好演しています。

池脇さんといえば、1990年代末から2000年代前半のブレイク当時と比べた体型やイメージの激変ぶりが話題になった時期もありましたが、彼女が「ばけばけ」で見せる演技や、芯のある役者観を掘り下げたいと思います。



ふっくらとした手が話題に…“リアルな母親像”

1981年11月21日生まれで現在43歳の池脇さん。15歳だった1997年に8代目「三井のリハウスガール」に選ばれ芸能界デビュー。1999年の主演映画『大阪物語』で映画界に進出し、2001年には「ほんまもん」で朝ドラヒロインの座を射止めたこともあり、当時を代表する清純派女優のひとりでした。

「ばけばけ」は小泉セツと八雲（ラフカディオ・ハーン）夫妻がモデルのドラマ。松江（島根県）を舞台に、怪談を愛する明治時代の夫婦のなにげない日常を描いていくストーリーで、郄石あかりさんが民話や昔話などを聞くのが大好きな松野トキを演じています。

池脇さん演じるトキの母・フミは、出雲大社の上官の家で育った女性で、神々や霊といった目に見えないものたちの話に詳しく、フミはよくトキに怪談を話していました。トキの幸せを誰よりも願うやさしいしっかり者で、家庭を明るくするために冗談も飛ばします。

あるときは涙を流すトキを抱きしめるフミのふっくらとした手が話題に。現在の池脇さんは、リアルな母親役を演じられることが個性であり、強みとなっているのです。

第20話（第4週）で印象的だったのは、出ていった最初の夫・銀二郎（寛一郎）を連れ帰るために単身上京していたトキが、けっきょく1人で松江に戻ってきたシーン。

「おトキー！」と駆け寄って抱きしめるフミのくちびるの上にはあるものが……。その正体は“牛乳ヒゲ”でした。笑いと涙が交じり合った感動の再会となったのです。

トキとフミは実の親子ではないことはすでに明かされていましたが、フミがどれだけ愛情を注いでいたか、トキを抱きしめた際の池脇さんの目を潤ませた表情によって瞬時にわかるような演出。

フミがなんでも受け止めてくれそうな“日本のおっかさん”といった佇まいを漂わせ、「ばけばけ」に安心感を与えているのは現在の池脇さんが演じているからでしょう。

「かっこよく見せようとか、可愛く見せようと思ったこともない」

池脇さんはどのようにして、リアルで自然体な40代女性を演じる境地に辿り着いたのでしょうか。

池脇さんが2021年1月期ドラマ「その女、ジルバ」（フジテレビ系）に主演した際は、「激変」したことが話題に。「SPUR」（2021年7月号）のインタビューで、「昔から年齢を気にしたことがない」「美しくありたいと思ったことがない」と話したうえで、次のように語っていたのです。

「もともと地味というか、インドア派で、華やかな世界への憧れもない。美魔女になりたいとも思わないし、エステにも行ったことないし。自分らしく手抜きでいいやっていうか。それくらいのほうが私としては生きやすいんです」

別のインタビューでも、当時発売した写真集の話題のなかで、「もともと写真を撮られるのは苦手なんです。かっこよく見せようとか、可愛く見せようと思ったこともない」（「婦人公論」2003年1月7日号）と明かしていました。

池脇さんは昔も今も、自分の姿が他者からどう見えるかについて、まったく気にしていない様子。その価値観やスタイルを知ったうえで「その女、ジルバ」や「ばけばけ」の彼女を見ると、とても腑に落ちるでしょう。

ただ、それは役者という仕事をないがしろにしているということではなく、むしろ彼女の役者への思いはとても強いのです。

池脇さんの父親が大の映画好きで、その影響から幼稚園の頃にはすでに将来は女優になりたいと思っており、中学生の頃には役者になるために地元・大阪を出て上京しようと考えていたといいます。映画デビュー作『大阪物語』でいきなり主演に抜擢された際、厳しい映画の世界に飛び込んでいくことに対しての覚悟は、「映画に入る前には決まってましたね」「映画の現場は素人の行くところじゃないと思ったんで」と断言（「MORE」2006年10月号）。役者業への信念の“強度”がハンパないのです。

22歳でのベッドシーン「撮ってくれないんだったら…」

池脇さんが清純派から脱皮した作品として知られているのが、2003年に公開された映画『ジョゼと虎と魚たち』。

彼女が演じたジョゼは足に障害があって歩くことができないものの、関西弁で毒舌を吐きまくるエキセントリックなヒロイン。妻夫木聡さん演じる普通の大学生・恒夫と恋仲になり、ベッドシーンが描かれます。一糸まとわぬ姿で演じたそのシーンについて、当時のインタビューでこう語っていたのです。

「まだ若いし、変な意味にとられがちだし、スゴい葛藤はあったけど、この脚本を読んでそのシーンがないと始まらないって」（「週刊プレイボーイ」2003年12月2日号）

「あのシーンを撮ってくれないんだったらわたしは出なかったと思う」（「ピクトアップ」2004年2月号）

じつは、池脇さんの役者観も人生観も、昔からなにひとつ、変わっていないのではないでしょうか。

（堺屋 大地）