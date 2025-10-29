“トランジスタグラマー”姫野ひなの、破壊力抜群の美ボディ披露 2年半ぶりに『週プレ』登場
アイドルグループ・#Mooove!のリーダー、姫野ひなのが、27日発売の『週刊プレイボーイ』（集英社）に登場した。雑誌掲載は約2年半ぶりで、グループの勢いとともに注目を集めている。
【写真】ダイナマイトボディを披露した姫野ひなの
#Mooove!で青色を担当する姫野は、TikTokのフォロワーが78万人を超えるなど、SNSでも高い人気を誇る。ショートドラマ『ラブピクション』にレギュラー出演するなど、映像作品にも活動の場を広げている。身長148センチと小柄ながらも、均整の取れたスタイルと表現力でファンを魅了している。
グループとしては、2024年に行われた『TOKYO IDOL FESTIVAL2024』メインステージ争奪戦で優勝し、デビュー当初からの目標だったTIFメインステージ出演を果たした。今年5月には2周年を迎え、7月9日に初のCDをリリース。現在は4都市9会場を巡るリリースイベントを開催している。
さらに、8月6日には京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2025A/W』に初出演。大型ファッションイベントのステージで、パフォーマンスとビジュアル両面の強さを印象づけた。現在は全国8都市8公演のツアーを開催中で、12月13日にはLINE CUBE SHIBUYAでのツアーファイナルを予定している。
今回の『週刊プレイボーイ』掲載では、アイドルとしてだけでなく、一人の表現者として進化を続ける姫野の“現在地”を描いた内容となっている。グループの中心で成長を続ける姿勢が、誌面を通じて鮮やかに伝わる仕上がりだ。
■姫野ひなのインタビュー
――「週刊プレイボーイ」掲載おめでとうございます。
ありがとうございます！約2年半ぶりの週刊プレイボーイさんの撮影で、撮影が決まった時本当にうれしかったです。
いつも応援してくださる皆様のおかげで…本当に感謝でいっぱいです。週刊プレイボーイさんの撮影はいつも可愛くてオシャレで楽しくて大好きなんです。
――今回はどの様な撮影でしたか？
初めてニラ饅頭をたべたり、エプロンつけたり…あとは古着屋さんに行きました！
普段古着屋さんに行くことがないのですごく楽しかったです。
こんなにいっぱいお洋服あるんだ〜！って…！まだ営業はしてなかったんですが店員さんもお店にいたので恥ずかしかったです…笑
――所属されているアイドルグループ#Mooove!の2ndライブツアーが開催中とのことですがすでにチケットをお持ちの方にもこれからチケットを購入される方にも今回のツアーのアピールポイントを教えてください。
「いつかこの世界をミリムーブさせちゃうんだから!」がコンセプトのアイドルグループで、一見おとなしそうに見えるっていわれることが多い私たちですが、ライブでは汗だくで応援してくれてる皆様といっしょに動きまくります。
ムーブしてます。
12/13のLINE CUBE SHIBUYAで開催されるツアーファイナルでは新メンバーも迎え、また新たな#Mooove!ちゃんになるので、新#Mooove!ちゃんもたくさんの方に好きになってもらえたらうれしいです！
――最後に一言お願いします！
いつも応援してくださりありがとうございます。
2年半ぶりの週プレさん。本当にうれしくて。
この世界にきて4年、次は写真集を出させていただくことが目標です。
写真集を出すという夢をみなさんと叶えたいです！
もっとたくさんの方に知っていただけるようこれからも自分を高めていきたいです！
そして皆様がそばにいてくれたら嬉しいです！
これからも応援よろしくお願いします！
【写真】ダイナマイトボディを披露した姫野ひなの
#Mooove!で青色を担当する姫野は、TikTokのフォロワーが78万人を超えるなど、SNSでも高い人気を誇る。ショートドラマ『ラブピクション』にレギュラー出演するなど、映像作品にも活動の場を広げている。身長148センチと小柄ながらも、均整の取れたスタイルと表現力でファンを魅了している。
さらに、8月6日には京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2025A/W』に初出演。大型ファッションイベントのステージで、パフォーマンスとビジュアル両面の強さを印象づけた。現在は全国8都市8公演のツアーを開催中で、12月13日にはLINE CUBE SHIBUYAでのツアーファイナルを予定している。
今回の『週刊プレイボーイ』掲載では、アイドルとしてだけでなく、一人の表現者として進化を続ける姫野の“現在地”を描いた内容となっている。グループの中心で成長を続ける姿勢が、誌面を通じて鮮やかに伝わる仕上がりだ。
■姫野ひなのインタビュー
――「週刊プレイボーイ」掲載おめでとうございます。
ありがとうございます！約2年半ぶりの週刊プレイボーイさんの撮影で、撮影が決まった時本当にうれしかったです。
いつも応援してくださる皆様のおかげで…本当に感謝でいっぱいです。週刊プレイボーイさんの撮影はいつも可愛くてオシャレで楽しくて大好きなんです。
――今回はどの様な撮影でしたか？
初めてニラ饅頭をたべたり、エプロンつけたり…あとは古着屋さんに行きました！
普段古着屋さんに行くことがないのですごく楽しかったです。
こんなにいっぱいお洋服あるんだ〜！って…！まだ営業はしてなかったんですが店員さんもお店にいたので恥ずかしかったです…笑
――所属されているアイドルグループ#Mooove!の2ndライブツアーが開催中とのことですがすでにチケットをお持ちの方にもこれからチケットを購入される方にも今回のツアーのアピールポイントを教えてください。
「いつかこの世界をミリムーブさせちゃうんだから!」がコンセプトのアイドルグループで、一見おとなしそうに見えるっていわれることが多い私たちですが、ライブでは汗だくで応援してくれてる皆様といっしょに動きまくります。
ムーブしてます。
12/13のLINE CUBE SHIBUYAで開催されるツアーファイナルでは新メンバーも迎え、また新たな#Mooove!ちゃんになるので、新#Mooove!ちゃんもたくさんの方に好きになってもらえたらうれしいです！
――最後に一言お願いします！
いつも応援してくださりありがとうございます。
2年半ぶりの週プレさん。本当にうれしくて。
この世界にきて4年、次は写真集を出させていただくことが目標です。
写真集を出すという夢をみなさんと叶えたいです！
もっとたくさんの方に知っていただけるようこれからも自分を高めていきたいです！
そして皆様がそばにいてくれたら嬉しいです！
これからも応援よろしくお願いします！