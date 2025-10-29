家に『知らない修理業者の男性』がやってきた結果→大型犬と小型犬が…見た目からは想像できない光景が163万再生「ギャップ」「抱きしめたい」
家に修理業者の男性がやってきたところ、２匹のわんこの対応の違いが明確に！想像以上にギャップのある２匹の反応は、TikTokに投稿されると163万回再生、9万件以上の高評価がつき、「可哀想だけど可愛いw」「抱きしめてあげたい」「ギャップがすごいw」と話題になっています。
【動画：家に『知らない修理業者の男性』がやってきた結果→大型犬と小型犬が…見た目からは想像できない光景】
修理業者の男性が家にやってくると…
TikTokアカウント「雑種犬のりるちゃん（@50383aj）」では、愛護団体からお家にやってきた雑種犬のりるちゃんの様子を中心に更新しています。
この日はお家に修理業者の人が来る日。修理業者の男性がやってくると……
すっごいブルブル震えてる！！！
小刻みに震えるというよりも、しっかり大きく震えが起きている、という状態のりるちゃん。どうやら臆病な性格のようで、大きな知らない男性が来ると不安になってしまうのだそう。
もう１匹のわんことのギャップがすごい！
そんなブルブル震えてしまっているちょっぴり可哀想なりるちゃんの隣では、一緒に暮らしている小さなチワワさんがいます。そんなチワワさんの反応は……
お菓子に夢中！！！
修理業者の男性が近くにいるにも関わらず、そちらにはまったく目もくれず、ただただお菓子だけを見つめ、食べ続けているチワワさん。肝が据わっています。
そんなチワワさんを尻目に、りるちゃんはやっぱりブルブル……うーん、対照的！
見知らぬ男性が家の中で何かおかしなことをしないか、まるで様子をうかがうように目を離せないりるちゃん。この後、少しは気持ちが落ち着いたのであればいいのですが……。
反応の違う２匹の様子がSNSで話題に
修理業者の男性に対して、あまりにも反応の違う２匹の様子が TikTokに投稿されると、投稿には9万2000件もの高評価がつきました！
コメント欄には「可哀想だけど可愛いw」「抱きしめてあげたい」「ギャップがすごいw」などの声が寄せられ話題になっています。
TikTokアカウント「雑種犬のりるちゃん」では、今回紹介したりるちゃんを中心に、暮らしの様子が投稿されています。
可愛らしいお顔立ちのりるちゃんが愛護団体からお家にやってきて、幸せそうに暮らす様子はほっこり心が温かくなりますよ！他の日の投稿も気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
りるちゃん、チワワちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
