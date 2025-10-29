¤Ê¤¼Å·ºÍ¤ÏÅ·ºÍÅª¤Ê¤Ò¤é¤á¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬´°Á´¤Ë¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ëŽ¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖŽ£¤òÀ¸¤ß¤À¤¹ÊýË¡
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡ØAI¤ÇÇ¾¤Ï³ÐÀÃ¤¹¤ë¡¡AI¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¡¿Í´Ö¤À¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¼ÂÌ³¶µ°é½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êºî¶È¤Îµá¤á¤é¤ì¤ë°Õ³°¤ÊÍ×ÁÇ
¡ÖÁÏÂ¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¹¤È¤«¤Ê¤¤¤·¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¹«¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼²èÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¿¤«¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤òÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¸«Åö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¸í¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¡ÈËÜ¼Á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï³¨¤¬ÉÁ¤±¤¿¤ê¡¢¾®Àâ¤¬½ñ¤±¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¤Ò¤È¸À¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©Ìó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êºî¶È¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬´ë²è½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êºî¶È¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êºî¶È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÄù¤áÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦À©Ìó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ê¤·¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Å·ºÍ¤ÈÄù¤áÀÚ¤ê¤Î´Ø·¸
¤¢¤ë¹âÌ¾¤Êºî²È¤Ï¡¢¡Ö¼¹É®¤ÎÆ°µ¡¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡ÖÍÂ¶âÄÌÄ¢¤Î»Ä¹â¤¬¸º¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Äù¤áÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦À©Ìó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¸¶¹ÆÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤º¡¢ÍÂ¶âÄÌÄ¢¤Î»Ä¹â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÂ¶âÄÌÄ¢¤Î»Ä¹â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ïº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¸¶¹Æ¤¬½ñ¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤ò¶ìÏ«¤·¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¸¶¹Æ¤ò»Å¾å¤²¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎËÜ¼Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¥×¥í¤È¥¢¥Þ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Îº¹¤¬¡ÖÄù¤áÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿¦¶È²»³Ú²È¤Î¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤â¥Ð¥Ã¥Ï¤â¡¢¤Þ¤µ¤ËÄù¤áÀÚ¤ê¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Ï¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À»¥È¡¼¥Þ¥¹¶µ²ñ¤Ç¡¢ÆüÍËÆü¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Ëº×Æü¤´¤È¤Îµ·¼°¤Î¤¿¤á¤Ë³Ú¶ÊÀ½ºî¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¡ÖÄù¤áÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ç¾¤¬¤¢¤ì¤³¤ìÉ¬»à¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ç¾¤¬³ÐÀÃ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Àè¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²ÆÌÜÞûÀÐ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¶áÂåÊ¸³Ø»Ë¤Ëµ±¤¯Ì¾ºî¡Ø¤³¤³¤í¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¾®Àâ¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÏ¢ºÜ¾®Àâ¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸åÈ¾¤Î¡ÖÀèÀ¸¤È°ä½ñ¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¼¡¤ËÏ¢ºÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÄï»Ò¤¬¼ºí©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÞûÀÐ¤¬É¬»à¤ËÊª¸ì¤ò°ú¤±ä¤Ð¤¹¶ìÆù¤Îºö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜÅö¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤Û¤ÜÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤
ÞûÀÐ¤ÎºÍÇ½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö²Ô¤®¤È¤¤¤¦¡ÈÀ©Ìó¡É¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Äù¤áÀÚ¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢Ç¾¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤«¤¬¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤²ò·èºö¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤éÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¾¤ÏÃÃ¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÊ¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Î¥ì¥ô¥£¡á¥¹¥È¥í¡¼¥¹¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ê¥³¥é¡¼¥¸¥å¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ê¥³¥é¡¼¥¸¥å¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤¢¤ê¤¢¤ï¤»¤Î¤â¤Î¤ò´ó¤»½¸¤á¡¢¤½¤ì¤é¤òÉôÉÊ¤Ë²¿¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤«¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¥ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤â»Å»ö¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤Û¤ÜÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢AI¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤ÎÁÏÂ¤À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼»ä¤ÏËèÆü¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«
¤³¤³¤«¤é¡¢º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¡ÖÌÐÌÚ¼°¡¦ÁÏÂ¤À¤Î¹â¤áÊý¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤ÏËèÄ«¡¢1»þ´Ö¤Û¤É¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¾õ¶·¤¬µö¤¹¸Â¤êÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤¬È¯Å¸¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢»ä¤Î»Å»ö¤ä»äÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»þ´Ö¤â³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢»ä¤¬ËèÆü¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÂÎÎÏºî¤ê¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÇ¾¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾õÂÖ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡¦¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊDMN¡Ë¡×¤¬Í¥°Ì¤Ë¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ø¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö³¹Ï©¼ù¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÌÚ¤ò¸«¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¼«Í³¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ò¤É¤â¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
AI¤¬¿Ê²½¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÇ¾¤ò»È¤¦»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤¯¤»¤¯Æ¯¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£AI»þÂå¤³¤½µÕ¤Ë¸¶»ÏÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
ºÇ¶á¡¢»ä¤¬ÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤Ë¡¢¡ØTIMEOFF¡Ù¡ÊJohn Fitch, Max Frenzel¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤ä¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎAI»þÂå¤³¤½µÕ¤Ë¸¶»ÏÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¶»Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï1Æü¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ö¤é¤Ö¤é¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÇ¾¤¬DMNÍ¥°Ì¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢²¿¤«¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯¿È¤Î´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
DMN¤¬Í¥°Ì¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Ç¾¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤«¤ó¤À¾ðÊó¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²¿¤«¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÇ¾¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î»É·ã¤òÇ§ÃÎ¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬Æß¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤â¡¢¤è¤¯·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¼þ°Ï¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ¾¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤È¤Ã¤µ¤Î»öÂÖ¤Ë¤âÈ¿±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤â½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬AI¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏAI¤ËÇ¤¤»¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤êÁö¤ë»þ´Ö¤ò¤â¤Ä¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤Î¡È¤Ò¤é¤á¤¡É¤Î²ó¿ô¤¬ºÝÎ©¤Ã¤ÆÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤êÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ÆDMN¤¬Í¥°Ì¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢µ²±¤Î¥É¥Ã¥È¤È¥É¥Ã¥È¤¬·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½¸Ãæ¤ÈÃÐ´Ë¤ÇÇ¾¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë
Áö¤ë¤³¤È¤¬ÂÎÎÏÅª¤ËÌµÍý¤ÊÊý¤Ê¤é¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä»¶Êâ¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£¤Ü¤ó¤ä¤ê¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥¹¤äÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¼ÖÁë¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
DMN¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤¬¤Ò¤é¤á¤¯²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡¢Âç¤¤Ê¤Ò¤é¤á¤¤äµ¤¤Å¤¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î´Ö¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Æ²¿¤«¤ò¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤ÎLINE¤Ë¥á¥â¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤é¤á¤Á÷ÉÕÍÑ¤ÎÀìÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¤¤º¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤ÆAI¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢AI¤¬»ä¤ÎÆü¡¹¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÆÃÄ§¤ä¤É¤ì¤¯¤é¤¤DMN¤¬³èÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³Ø½¬¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤êÄ¹¤¤»þ´ÖDMN¤òÍ¥°Ì¤ËÆ¯¤«¤»Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ç¾¤Ë¤è¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éDMN¤ÏÇ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾Ê¥¨¥Í¤Î¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎµÕ¡£¿ÈÂÎ¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬Ç§ÃÎ³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¾¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂçÎÌ¤Ë¾ÃÈñ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÇ¾¤¬ÂÔµ¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤¹¤«¤é»ä¤â¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï1»þ´Ö¤Þ¤Ç¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¸Ãæ¤ÈÃÐ´Ë¡¢¤½¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÇ¾¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ëÈë·í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÐÌÚ ·ò°ìÏº¡Ê¤â¤®¡¦¤±¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
Ç¾²Ê³Ø¼Ô
1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÍý³ØÉô¡¢Ë¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÊªÍý³ØÀì¹¶²ÝÄø½¤Î»¡£Íý³ØÇî»Î¡£Íý²½³Ø¸¦µæ½ê¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¥½¥Ë¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸¦µæ½ê¥·¥Ë¥¢¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ê¶¦ÁÏ¸¦µæ¼¼¡¢Collective Intelligence Research Laboratory¡Ë¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¡Ê¹°è²Ê³ØÀì¹¶¡Ë¡£µ×Åç¤ª¤ª¤¾¤é¹â¹»¹»Ä¹¡£¡ØÇ¾¤È²¾ÁÛ¡Ù¤ÇÂè»Í²ó¾®ÎÓ½¨Íº¾Þ¡¢¡Øº£¡¢¤³¤³¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ø¡Ù¤ÇÂè½½Æó²ó·¬¸¶ÉðÉ×³Ø·Ý¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¡Ö¤Û¤é¡¢¤¢¤ì¤À¤è¡¢¤¢¤ì¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ê¶¦Ãø¡Ë¡Ù¡ØºÇ¹â¤Î»¨ÃÌÎÏ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢ÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¡ØÇ¾¤ò³è¤«¤¹ÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡ØºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò°ú¤½Ð¤¹¼ÁÌäÎÏ¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£
