【もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう 第5話】久部、劇団の旗揚げ宣言 樹里がお祓いのためWS劇場へ
【モデルプレス＝2025/10/29】俳優の菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜22時〜／毎話放送終了後に次回放送をFODでプレミアム先行配信）の第5話が、28日に放送される。
【写真】菅田将暉、美人女優と見つめ合い
日本中に笑いと感動を届け続ける希代のヒットメーカー・三谷幸喜が、25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手がける本作。1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーである。主演の菅田は、成功を夢見る演劇青年・久部三成を演じる。
菅田のほか、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波、市原隼人、戸塚純貴、アンミカ、菊地凛子、小池栄子らが出演する。
「夏の夜の夢」公演初日。WS劇場では関係者を集めたミーティングが開かれ、舞台監督の伴工作（野間口徹）が1日のスケジュールを手際よく説明。その後、久部三成（菅田）が「劇団クベシアター、旗揚げです」と高らかに宣言すると、場内は大きな歓声で包まれる。
おはらいを執り行うため、八分神社の神主・江頭論平（坂東彌十郎）と江頭樹里（浜辺）がWS劇場にやってくる。目の前を通り過ぎる倖田リカ（二階堂）を見てにやける論平。そんな父の姿に樹里はうんざりする。
WS劇場のステージ上に祭壇が設けられ、いよいよおはらいが始まる。神妙な静けさの中、久部は並々ならぬ思いでステージを見つめるが…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆菅田将暉主演「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」
◆「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」第4話あらすじ
